Попавших под санкции внесут в специальный перечень

Из законопроекта следует, что банки будут обязаны провести платежи подсанкционного лица, включенного в перечень, чтобы дать ему возможность завершить операции с контрагентами, в том числе западными, говорит Именнов. Также расширяется перечень валютных операций, разрешенных между резидентами России, в случае если по договору одной из сторон является лицо, включенное в этот перечень. Кроме того, на счета резидента, открытые в российских банках за пределами территории России, смогут быть зачислены денежные средства нерезидента в рамках внешнеторгового договора и договора займа, заключенного между нерезидентом и резидентом, включенным в перечень, рассказывает Именнов. Фактически речь идет о том, что подсанкционным клиентам российских банков дадут возможность при необходимости закрыть все отношения, которые могут быть под угрозой.