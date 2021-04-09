Попавших под санкции внесут в специальный перечень

Попавших под санкции внесут в специальный переченьМинфин предлагает дать им гарантии при проведении валютных операций
Гражданам и компаниям, попавшим под санкции, Минфин планирует дать гарантии на законодательном уровне – как минимум в проведении операций через российские банки. Минфином для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru обнародованы поправки в закон о мерах воздействия на недружественные действия США и иных государств и в закон о валютном регулировании, их планируется внести в Госдуму. Поправки разработаны для обеспечения «защиты законных прав подсанкционных лиц», пишут их авторы.
Законопроект Министерства финансов предусматривает создание официального перечня лиц, как физических, так и юридических, в отношении которых действуют или могут начать действовать меры ограничительного характера со стороны иностранных государств, межгосударственных союзов и т. д. Порядок формирования перечня будет утвержден правительством по согласованию с Банком России, следует из текста предложенных поправок. Подать заявку на включение в такой перечень сможет лицо, в отношении которого потенциально могут быть применены меры ограничительного характера – например, в случае взаимодействия с уже подсанкционным лицом, отмечает управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.
Из законопроекта следует, что банки будут обязаны провести платежи подсанкционного лица, включенного в перечень, чтобы дать ему возможность завершить операции с контрагентами, в том числе западными, говорит Именнов. Также расширяется перечень валютных операций, разрешенных между резидентами России, в случае если по договору одной из сторон является лицо, включенное в этот перечень. Кроме того, на счета резидента, открытые в российских банках за пределами территории России, смогут быть зачислены денежные средства нерезидента в рамках внешнеторгового договора и договора займа, заключенного между нерезидентом и резидентом, включенным в перечень, рассказывает Именнов. Фактически речь идет о том, что подсанкционным клиентам российских банков дадут возможность при необходимости закрыть все отношения, которые могут быть под угрозой.
Законопроект прямо расширяет перечень валютных операций, возможных в порядке исключения между резидентами, добавляет старший партнер Pen & Paper, экс-сенатор Константин Добрынин: «Сделано это для того, чтобы у банков не было формальных оснований для отказа в проведении подобных операций. По общему правилу внутренних комплаенс-процедур банки стараются максимально избегать операций, связанных с санкционными лицами». Законопроект демонстрирует, что «новые санкции неизбежны, они будут обильными и болезненными, а значит, государство пытается к ним подготовиться, что объяснимо», считает Добрынин: «Хотя самым разумным сейчас был бы активный поиск новой разрядки в международных отношениях и демилитаризация сознания».