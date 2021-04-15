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При Элле Памфиловой больше половины региональных избиркомов сменили председателей

Старожилы остались в основном на Севере и на Кавказе
Константин Гликин
По подсчетам «Ведомостей», за время пребывания Памфиловой на посту председателя ЦИК с 2016 г. более чем в половине субъектов Федерации были замены председатели комиссий /Евгений Разумный / Ведомости

На состоявшемся 14 апреля заседании нового состава Центральной избирательной комиссии были рассмотрены кандидатуры на должности руководителей региональных избиркомов.

На пост руководителя избиркома Хабаровского края снова был рекомендован Денис Кузьменко. Он занимает эту должность с 22 января 2021 г., но из-за истечения полномочий членов комиссии потребовалась повторная рекомендация.

Кузьменко ранее был рекомендован ЦИК как молодой специалист, который должен помочь исправить ошибки прошлого руководителя комиссии Геннадия Накушного (при нем победу на губернаторских выборах одержал арестованный в прошлом году кандидат от ЛДПР Сергей Фургал). Переизбрать ЦИК рекомендовал и нынешнего председателя Тамбовской областной избирательной комиссии Андрея Офицерова. Он работает председателем комиссии своего региона уже более девяти лет.

На предыдущих заседаниях ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова отмечала, что комиссия активно проводит ротацию кадров, привлекает молодежь. На заседании 14 апреля она заявила, что «у избирательной системы – женское лицо». По ее данным, 85% участковых избирательных комиссий возглавляют женщины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных