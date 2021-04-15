При Элле Памфиловой больше половины региональных избиркомов сменили председателей

При Элле Памфиловой больше половины региональных избиркомов сменили председателейСтарожилы остались в основном на Севере и на Кавказе
На состоявшемся 14 апреля заседании нового состава Центральной избирательной комиссии были рассмотрены кандидатуры на должности руководителей региональных избиркомов.
На пост руководителя избиркома Хабаровского края снова был рекомендован Денис Кузьменко. Он занимает эту должность с 22 января 2021 г., но из-за истечения полномочий членов комиссии потребовалась повторная рекомендация.
Кузьменко ранее был рекомендован ЦИК как молодой специалист, который должен помочь исправить ошибки прошлого руководителя комиссии Геннадия Накушного (при нем победу на губернаторских выборах одержал арестованный в прошлом году кандидат от ЛДПР Сергей Фургал). Переизбрать ЦИК рекомендовал и нынешнего председателя Тамбовской областной избирательной комиссии Андрея Офицерова. Он работает председателем комиссии своего региона уже более девяти лет.
На предыдущих заседаниях ЦИК председатель комиссии Элла Памфилова отмечала, что комиссия активно проводит ротацию кадров, привлекает молодежь. На заседании 14 апреля она заявила, что «у избирательной системы – женское лицо». По ее данным, 85% участковых избирательных комиссий возглавляют женщины.