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Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскрыл планы «Единой России»

Среди тех, кто поведет региональные группы партии на выборы, он назвал Сергея Чемезова, Сергея Собянина и Валентину Матвиенко
Елена Мухаметшина
Вячеслав Володин под камеры дал предвыборные наставления своим коллегам-единороссам /Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Госдумы и член высшего совета «Единой России» Вячеслав Володин неожиданно рассказал, что региональные группы партии на выборах в Госдуму 2021 г. могут возглавить его коллеги по высшему совету «Единой России» – гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил на первом совместном заседании программной комиссии партии, бюро высшего совета и генсовета партии, которые собрались вечером 22 апреля – на следующий день после того, как президент огласил послание Федеральному собранию. На заседании Володин, в частности, заявил, что избиратели не ассоциируют региональных лидеров, в том числе и политических тяжеловесов, таких как Собянин и Матвиенко, с «Единой Россией».

«Рейтинг Собянина отличается в положительную сторону, но «сшить» его с рейтингом партии – время. Так же как, допустим, рейтинг в Петербурге Валентины Ивановны [Матвиенко, бывшего губернатора города]. Если мы отложим это до августа, то «сшить» рейтинг Собянина с рейтингом партии, рейтинг [главы Крыма Сергея] Аксенова с рейтингом партии... Люди будут говорить: Как? Мы мэра поддерживаем, но при чем тут партия?» – заявил Володин на заседании (цитата по «Интерфаксу»). На «сшивку» рейтингов партии и губернаторов должна работать политическая программа «Единой России», с которой партия и ее лидеры будут вести избирательную кампанию. Фамилия тяжеловеса во главе региональной группы на выборах в Госдуму свою роль сыграет, но достаточной мерой для повышения рейтинга не является, добавил спикер Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных