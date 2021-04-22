Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскрыл планы «Единой России»Среди тех, кто поведет региональные группы партии на выборы, он назвал Сергея Чемезова, Сергея Собянина и Валентину Матвиенко
Председатель Госдумы и член высшего совета «Единой России» Вячеслав Володин неожиданно рассказал, что региональные группы партии на выборах в Госдуму 2021 г. могут возглавить его коллеги по высшему совету «Единой России» – гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил на первом совместном заседании программной комиссии партии, бюро высшего совета и генсовета партии, которые собрались вечером 22 апреля – на следующий день после того, как президент огласил послание Федеральному собранию. На заседании Володин, в частности, заявил, что избиратели не ассоциируют региональных лидеров, в том числе и политических тяжеловесов, таких как Собянин и Матвиенко, с «Единой Россией».
«Рейтинг Собянина отличается в положительную сторону, но «сшить» его с рейтингом партии – время. Так же как, допустим, рейтинг в Петербурге Валентины Ивановны [Матвиенко, бывшего губернатора города]. Если мы отложим это до августа, то «сшить» рейтинг Собянина с рейтингом партии, рейтинг [главы Крыма Сергея] Аксенова с рейтингом партии... Люди будут говорить: Как? Мы мэра поддерживаем, но при чем тут партия?» – заявил Володин на заседании (цитата по «Интерфаксу»). На «сшивку» рейтингов партии и губернаторов должна работать политическая программа «Единой России», с которой партия и ее лидеры будут вести избирательную кампанию. Фамилия тяжеловеса во главе региональной группы на выборах в Госдуму свою роль сыграет, но достаточной мерой для повышения рейтинга не является, добавил спикер Госдумы.