Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскрыл планы «Единой России»

«Рейтинг Собянина отличается в положительную сторону, но «сшить» его с рейтингом партии – время. Так же как, допустим, рейтинг в Петербурге Валентины Ивановны [Матвиенко, бывшего губернатора города]. Если мы отложим это до августа, то «сшить» рейтинг Собянина с рейтингом партии, рейтинг [главы Крыма Сергея] Аксенова с рейтингом партии... Люди будут говорить: Как? Мы мэра поддерживаем, но при чем тут партия?» – заявил Володин на заседании (цитата по «Интерфаксу»). На «сшивку» рейтингов партии и губернаторов должна работать политическая программа «Единой России», с которой партия и ее лидеры будут вести избирательную кампанию. Фамилия тяжеловеса во главе региональной группы на выборах в Госдуму свою роль сыграет, но достаточной мерой для повышения рейтинга не является, добавил спикер Госдумы.