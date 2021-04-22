Количество жалоб в Центризбирком может сократиться

22 апреля Госдума рассмотрела во втором, а затем приняла в третьем чтении закон, который серьезно меняет правила оспаривания решений избиркомов, в результате чего жалобы могут не дойти до Центризбиркома. Сами поправки были внесены правительством еще в 2020 г. для реализации решения Конституционного суда (КС). В КС жаловались Анастасия Брюханова и Елена Русакова, которым в июле 2019 г. было отказано в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы от «Яблока»: они не смогли добиться отмены отказных решений окружных избирательных комиссий ни в Мосгоризбиркоме, ни в Центризбиркоме (ЦИК), а суды просто отказались рассматривать их иски из-за упущенного 10-дневного срока.