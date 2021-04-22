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Количество жалоб в Центризбирком может сократиться

Законодатели поменяли правила оспаривания решений комиссий
Константин Гликин Максим Иванов
Если поправку примут, ЦИК останется рассматривать жалобы кандидатов в Госдуму, а также кандидатов в губернаторы и заксобрания (по спискам) /Максим Стулов / Ведомости

22 апреля Госдума рассмотрела во втором, а затем приняла в третьем чтении закон, который серьезно меняет правила оспаривания решений избиркомов, в результате чего жалобы могут не дойти до Центризбиркома. Сами поправки были внесены правительством еще в 2020 г. для реализации решения Конституционного суда (КС). В КС жаловались Анастасия Брюханова и Елена Русакова, которым в июле 2019 г. было отказано в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы от «Яблока»: они не смогли добиться отмены отказных решений окружных избирательных комиссий ни в Мосгоризбиркоме, ни в Центризбиркоме (ЦИК), а суды просто отказались рассматривать их иски из-за упущенного 10-дневного срока.

До настоящего момента общий срок обжалования и в суде, и в избиркоме составлял 10 дней после отказа в регистрации, отмечает юрист московского горкома КПРФ Максим Сикач. На практике избиркомы затягивают рассмотрение жалоб, после чего кандидаты не успевают с обращением в суд, отмечает собеседник в системе избиркомов. После принятия закона время на обжалование этого решения в вышестоящем избиркоме сокращается до пяти дней (комиссия рассматривает вопрос до семи дней), а в суде остается 10 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных