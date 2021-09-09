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Россия не спешит оценивать правительство 11 сентября в Афганистане

А Китай уже оказывает ему гуманитарную помощь
Глеб Мишутин
Aamir QURESHI / AFP

Китай готов к диалогу с новым правительством Афганистана, сформированным членами движения «Талибан» (запрещено в России). Презентация кабинета министров Исламского Эмирата Афганистан с особым цинизмом назначена на 11 сентября, в 20-летнюю годовщину терактов в США, которые, собственно, и стали поводом для американского вторжения в страну.

Как заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге 8 сентября, в Пекине надеются, что талибские власти «будут учитывать интересы народа и действовать в соответствии с ожиданиями международного сообщества». При этом китайский дипломат сообщил, что Китай не примет участия в назначенной на 8 сентября встрече министров иностранных дел G7 по Афганистану, на которую приглашали Москву и Пекин, назвав ее «заседанием ради заседания», ранее о неучастии во встрече объявила Россия. Кроме того, КНР заявила об оказании срочной гуманитарной помощи продовольствием и медикаментами Афганистану на сумму в $30,9 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных