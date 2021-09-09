Россия не спешит оценивать правительство 11 сентября в Афганистане

Как заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге 8 сентября, в Пекине надеются, что талибские власти «будут учитывать интересы народа и действовать в соответствии с ожиданиями международного сообщества». При этом китайский дипломат сообщил, что Китай не примет участия в назначенной на 8 сентября встрече министров иностранных дел G7 по Афганистану, на которую приглашали Москву и Пекин, назвав ее «заседанием ради заседания», ранее о неучастии во встрече объявила Россия. Кроме того, КНР заявила об оказании срочной гуманитарной помощи продовольствием и медикаментами Афганистану на сумму в $30,9 млн.