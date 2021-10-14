Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

В Госдуме подсчитали невакцинированных депутатов и поспорили об итогах выборов

Спикер Вячеслав Володин считает, что не надо политизировать результаты голосования
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Первое после распределения в нижней палате должностей заседание Госдумы началась с наставлений о вакцинации. На данный момент коронавирусом болеет 12 депутатов, проинформировал коллег спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»). Еще два дня назад их было 11.

По данным Володина, из 450 депутатов Госдумы 92% вакцинированы или переболели, а 8% (37 человек) не болели и не вакцинированы. «Если нет иммунитета, если нет антител, они могут либо вырабатываться вследствие болезни, либо вакцинации, все это может привести к тому, что в зале у нас не будет депутатов, и мы остановим работу. Это недопустимо», – сказал Володин.

По его словам, по 5% депутатов не болели и не вакцинировались в «Единой России» и ЛДПР, 10% в «Справедливой России», 18% в КПРФ и 30% в «Новых людях». Эти 37 депутатов «сильно рискуют и подвергают риску здоровье тех, кто рядом с ними», заявил Володин.

Ранее по теме: Руководство Госдумы распределило обязанности вице-спикеров

Главным предметом дискуссии стали итоги прошедших выборов в Госдуму. Депутат Алексей Куринный (КПРФ) предложил вызвать на заседание в нижнюю палату министра внутренних дел и генерального прокурора, поскольку, по его данным, во время кампании были задержаны два депутата Госдумы, одиннадцать кандидатов в депутаты Госдумы и другие представители КПРФ. По ст. 19 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы депутат может быть задержан без согласия палаты только на месте преступления.

Во все фракции и комитеты направлены запросы о предложениях по «правительственным часам», ответил председатель комитета по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Ранее по теме: Думские фракции определились, кто будет ими руководить

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов развил тезисы своего однопартийца. По его подсчетам, девять человек отсидели 10 суток «только за то, что решили встретиться с кандидатами [КПРФ] в депутаты». Депутата Сергея Обухова Зюганов «еле вытащил из «обезьянника» во время одной из акций. Негодовал он и по поводу того, что московская полиция окружала московский горком КПРФ.

Ранее по теме: В полиции заявили о незаконности акции КПРФ

При этом, по словам Зюганова, в Москве без учета онлайн-голосования, а также в крупнейших республиках, от Якутии до Марий Эл, результаты коммунистов и партии власти сопоставимы: «И с этим придется считаться».

На эти тезисы ответил Володин. По словам председателя Госдумы, если КПРФ победила в одномандатном округе Якутии, то «Единая Россия» и «Справедливая Россия», выставлявшие кандидатов, это признают. «Там сильный кандидат [справоросс Федот] Тумусов шел, единоросс тоже сильный шел. Но вы победили», – отметил Володин. Схожая ситуация была в округах в Марий Эл и Коми, где «Единая Россия» признала победу КПРФ, сказал Володин: «А почему тогда вы не признаете победу “Единой России” в других регионах?».

«Там, где победили, значит, это вы читаете как должное, "Единая Россия" должна признать, а там, где проиграли, вы говорите: "Не признаю". Так нельзя», – заявил Володин. Иначе, заметил он, будут выходить другие депутаты, включая лидера фракции единороссов Владимира Васильева, и говорить: «Мы не признаем». Споры должны решаться в суде, заключил спикер: «Не надо политизировать эти вопросы. Давайте это прекратим. Это все разрушает доверие к власти».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал единороссов за то, что многие кандидаты в депутаты отказались от мандатов, хотя за них проголосовали избиратели. Не упоминая партию, он раскритиковал и КПРФ, на кандидатов которой чаще всего указывало «умное голосование» Алексея Навального. «На них делают ставки и говорят: голосуйте вот за этих, перед всем миром показывают, за кого надо голосовать, – заявил Жириновский. – Это что такое? Прокурора надо вызвать сюда, но с одним требованием – запрещать те партии, которые опираются на иностранную помощь, распускать их».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его партия стала третьей политической силой в стране – об этом же в отношении ЛДПР говорил и Жириновский, хотя по количеству мандатов фракция опустилась на четвертое место в палате. Миронов сказал, что партия подготовит законопроекты по переносу дня голосования на октябрь и по проведению выборов в округах в два тура.

Ранее по теме: В деле Марины Раковой появился новый подозреваемый

О выборах не говорил только лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Он высказался против уголовного преследования ректора Шанинки Сергея Зуева, которого отправили под домашний арест в связи подозрением в хищении 21 млн руб. у Фонда новых форм развития образования.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных