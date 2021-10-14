В Госдуме подсчитали невакцинированных депутатов и поспорили об итогах выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал единороссов за то, что многие кандидаты в депутаты отказались от мандатов, хотя за них проголосовали избиратели. Не упоминая партию, он раскритиковал и КПРФ, на кандидатов которой чаще всего указывало «умное голосование» Алексея Навального. «На них делают ставки и говорят: голосуйте вот за этих, перед всем миром показывают, за кого надо голосовать, – заявил Жириновский. – Это что такое? Прокурора надо вызвать сюда, но с одним требованием – запрещать те партии, которые опираются на иностранную помощь, распускать их».