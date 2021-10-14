В Госдуме подсчитали невакцинированных депутатов и поспорили об итогах выборов

В Госдуме подсчитали невакцинированных депутатов и поспорили об итогах выборовСпикер Вячеслав Володин считает, что не надо политизировать результаты голосования
Первое после распределения в нижней палате должностей заседание Госдумы началась с наставлений о вакцинации. На данный момент коронавирусом болеет 12 депутатов, проинформировал коллег спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»). Еще два дня назад их было 11.
По данным Володина, из 450 депутатов Госдумы 92% вакцинированы или переболели, а 8% (37 человек) не болели и не вакцинированы. «Если нет иммунитета, если нет антител, они могут либо вырабатываться вследствие болезни, либо вакцинации, все это может привести к тому, что в зале у нас не будет депутатов, и мы остановим работу. Это недопустимо», – сказал Володин.
По его словам, по 5% депутатов не болели и не вакцинировались в «Единой России» и ЛДПР, 10% в «Справедливой России», 18% в КПРФ и 30% в «Новых людях». Эти 37 депутатов «сильно рискуют и подвергают риску здоровье тех, кто рядом с ними», заявил Володин.
Главным предметом дискуссии стали итоги прошедших выборов в Госдуму. Депутат Алексей Куринный (КПРФ) предложил вызвать на заседание в нижнюю палату министра внутренних дел и генерального прокурора, поскольку, по его данным, во время кампании были задержаны два депутата Госдумы, одиннадцать кандидатов в депутаты Госдумы и другие представители КПРФ. По ст. 19 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы депутат может быть задержан без согласия палаты только на месте преступления.
Во все фракции и комитеты направлены запросы о предложениях по «правительственным часам», ответил председатель комитета по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов развил тезисы своего однопартийца. По его подсчетам, девять человек отсидели 10 суток «только за то, что решили встретиться с кандидатами [КПРФ] в депутаты». Депутата Сергея Обухова Зюганов «еле вытащил из «обезьянника» во время одной из акций. Негодовал он и по поводу того, что московская полиция окружала московский горком КПРФ.
При этом, по словам Зюганова, в Москве без учета онлайн-голосования, а также в крупнейших республиках, от Якутии до Марий Эл, результаты коммунистов и партии власти сопоставимы: «И с этим придется считаться».
На эти тезисы ответил Володин. По словам председателя Госдумы, если КПРФ победила в одномандатном округе Якутии, то «Единая Россия» и «Справедливая Россия», выставлявшие кандидатов, это признают. «Там сильный кандидат [справоросс Федот] Тумусов шел, единоросс тоже сильный шел. Но вы победили», – отметил Володин. Схожая ситуация была в округах в Марий Эл и Коми, где «Единая Россия» признала победу КПРФ, сказал Володин: «А почему тогда вы не признаете победу “Единой России” в других регионах?».
«Там, где победили, значит, это вы читаете как должное, "Единая Россия" должна признать, а там, где проиграли, вы говорите: "Не признаю". Так нельзя», – заявил Володин. Иначе, заметил он, будут выходить другие депутаты, включая лидера фракции единороссов Владимира Васильева, и говорить: «Мы не признаем». Споры должны решаться в суде, заключил спикер: «Не надо политизировать эти вопросы. Давайте это прекратим. Это все разрушает доверие к власти».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал единороссов за то, что многие кандидаты в депутаты отказались от мандатов, хотя за них проголосовали избиратели. Не упоминая партию, он раскритиковал и КПРФ, на кандидатов которой чаще всего указывало «умное голосование» Алексея Навального. «На них делают ставки и говорят: голосуйте вот за этих, перед всем миром показывают, за кого надо голосовать, – заявил Жириновский. – Это что такое? Прокурора надо вызвать сюда, но с одним требованием – запрещать те партии, которые опираются на иностранную помощь, распускать их».
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его партия стала третьей политической силой в стране – об этом же в отношении ЛДПР говорил и Жириновский, хотя по количеству мандатов фракция опустилась на четвертое место в палате. Миронов сказал, что партия подготовит законопроекты по переносу дня голосования на октябрь и по проведению выборов в округах в два тура.
О выборах не говорил только лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Он высказался против уголовного преследования ректора Шанинки Сергея Зуева, которого отправили под домашний арест в связи подозрением в хищении 21 млн руб. у Фонда новых форм развития образования.