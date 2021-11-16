О чем депутаты говорили с генеральным прокурором Игорем Красновым

Сам Жириновский пожаловался, что депутатам Госдумы запрещено посещать экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был арестован в 2020 г. по обвинению в организации убийств и сейчас находится в СИЗО. На это Краснов ответил, что депутаты могут посещать арестованных в СИЗО только при наличии разрешения следователя, который ведет дело, но на момент просьбы депутатов такого разрешения не было.