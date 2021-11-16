О чем депутаты говорили с генеральным прокурором Игорем Красновым

О чем депутаты говорили с генеральным прокурором Игорем КрасновымРуководитель надзорного ведомства впервые отчитался перед Госдумой
Генпрокурор Игорь Краснов выступил перед депутатами на Охотном Ряду впервые после того, как заступил на должность в январе 2020 г. На его приглашении в Госдуму сразу после выборов настаивала фракция КПРФ – у коммунистов были вопросы по поводу задержаний депутатов во время избирательной кампании 2021 г.
О чем говорил Краснов
Свое выступление Краснов, как того и хотели коммунисты, начал с прошедших думских выборов, заявив, что большинство выявленных нарушений на выборах были пресечены и никак не повлияли на свободное волеизъявление граждан. Но усилия по обеспечению законности во время проведения выборов несопоставимы с усилиями государства, которые необходимы для преодоления распространения пандемии коронавируса, отметил генпрокурор.
495 уголовных дел
возбуждено за 9 месяцев 2021 г. по результатам проверок хода реализации нацпроектов, в основном в связи с несвоевременным доведением до получателей бюджетных средств и их незаконным расходованием
Всего за 9 месяцев 2021 г. в органы прокуратуры поступило 3,7 млн обращений граждан, большинство из них социальной направленности, сказал Краснов. Более 350 000 граждан по итогам рассмотрения их обращений получили ранее задержанные выплаты на сумму более 15 млрд руб., среди них значительная часть – медработники.
Пресекались нарушения прав пациентов, связанные с порядком оказания плановой и неотложной помощи. В трети регионов прокуроры установили факты картельных сговоров при поставках лекарств для онкобольных.
По итогам девяти месяцев этого года прокурорами в суды направлено свыше 3000 исков о взыскании 52 млрд руб., из которых 35 млрд руб. – по обращению в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы
Кроме того, как сказал генпрокурор, «продолжает лихорадить уголовно-исполнительную систему». За этот год в учреждениях УИС было выявлено больше 103 000 нарушений законов. Особое беспокойство вызывают грубые нарушения прав граждан на личную безопасность, факты насилия допускались в пенитенциарных системах Иркутской, Саратовской областей и др., сказал он.
О чем спрашивали Краснова
Первыми вопросы задавали коммунисты. Юрий Афонин отметил, что на «Совхоз им. Ленина», гендиректором которого является бывший кандидат в президенты и депутаты Госдумы от КПРФ Павел Грудинин, «на протяжении нескольких лет идет рейдерская атака», а также сказал о пытках в колонии Саратовской области.
Краснов отреагировал только на последнюю реплику, отметив, что по «известной ситуации» возбуждены 12 уголовных дел об изнасилованиях, вымогательствах, превышении должностных полномочий. По словам генпрокурора, он поручил подчиненным изменить подходы в организации надзора в сфере УИС, начнут прокуроры с проверки эффективности целевого использования бюджетных средств, которые пошли на модернизацию системы.
На вопросы о «Совхозе» отреагировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, по словам которого КПРФ «добьет Грудинина»: «Вы чем больше будете просить за него, тем больше у него будет срок в будущем».
Сам Жириновский пожаловался, что депутатам Госдумы запрещено посещать экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был арестован в 2020 г. по обвинению в организации убийств и сейчас находится в СИЗО. На это Краснов ответил, что депутаты могут посещать арестованных в СИЗО только при наличии разрешения следователя, который ведет дело, но на момент просьбы депутатов такого разрешения не было.
Депутата Ксению Горячеву из партии «Новые люди» интересовало, почему суды отправляют под стражу обвиняемых по экономическим статьям. На этот вопрос Краснов ответил, что сейчас такая мера пресечения предлагается лишь в исключительных случаях: за первое полугодие 2021 г. по всей стране следователи направили 143 ходатайства о заключении предпринимателей под стражу, и лишь каждое восьмое было поддержано прокурорами в ходе суда.
Коммунист Георгий Камнев спросил Краснова, будет ли надзорное ведомство разбираться с задержаниями депутатов на публичных мероприятиях в сентябре. По этим фактам, как сказал Краснов, идут дополнительные проверки, отметив, что нужно соблюдать закон и учитывать введенные противоэпидемиологические меры.
Тема безопасности в интернете волновала депутата от «Единой России» Анатолия Выборного. Он спросил, как идет работа по ограничению доступа несовершеннолетних к негативной информации. За два года, ответил на это Краснов, был заблокирован доступ к 27 000 сайтов с негативным контентом. Анонимность в сети он назвал проблемой, отвечая на аналогичный вопрос депутата «Справедливой России» Яны Лантратовой.
А на вопрос единоросса Александра Хинштейна о том, что делает ведомство для защиты исторической памяти, Краснов ответил, что Генпрокуратура активно работает по этой теме, в частности «выявляются новые обстоятельства совершения преступления фашистами в годы Великой Отечественной войны в отношении населения Советского Союза».
Как оценили Генпрокуратуру
Бывший заместитель прокурора Москвы Юрий Синельщиков (КПРФ) сообщил, что партия выступает за восстановлении всех ранее существовавших полномочий Генпрокуратуры (из ее состава, в частности, было выведено следствие). Ранее он говорил о том, что генеральному прокурору нужно предоставить право законодательной инициативы – после того, как такое право было предложено закрепить за региональными прокурорами в новом законе об общих принципах публичной власти. Правда, для этого потребовалось бы корректировать Основной закон.
Выступавший одним из последних лидер «Новых людей» Алексей Нечаев похвалил ведомство за то, что люди ищут в Генпрокуратуре справедливости: «Это хорошо и очень важно, когда они там находят ее». Вслед за своими депутатами он отметил, что «на свободе предприниматель принесет для страны больше, чем в тюрьме».