Что будут читать в администрации президента, правительстве и парламенте в 2022 году

Для аппарата правительства УДП заказало меньше печатных изданий. Для Белого дома оформлена подписка на 65 газет и журналов на сумму 3,36 млн руб. Там также популярностью пользуются газеты «Коммерсантъ» (22 подписки), «Ведомости» (21), «Комсомольская правда» (14), «Российская газета» (12), «Аргументы и факты» и «Известия» (по 11 подписок), а также РБК и «Красная звезда» (по 10 подписок). Из журналов в аппарате правительства больше всего читают «Эксперт» (18 подписок), «Профиль» (12) и Forbes (10).