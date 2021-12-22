ОНФ провел съезд без сильного стремления к переменам

Также на съезде были внесены поправки в устав движения – теперь съезд будет проводиться раз в пять лет, а не раз в три года. Дело в пандемии, говорит один из членов центрального штаба: «А внеочередной съезд можно при желании собрать». Другой собеседник в ОНФ подчеркивает, что это не политическая партия, движению не нужны съезды, чтобы выдвигать кандидатов на выборы, а важнее «содержательный разговор с президентом».