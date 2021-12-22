ОНФ провел съезд без сильного стремления к переменам

ОНФ провел съезд без сильного стремления к переменамВладимир Путин передал письменное приветствие членам движения
Общероссийский народный фронт (ОНФ) по итогам съезда, который прошел 21 декабря, не стал радикально менять руководство. Президент Владимир Путин на мероприятие не пришел, как и на съезд «Единой России» 4 декабря. От его имени благодарность ОНФ за то, что его активисты контролируют «эффективность работы органов власти всех уровней», зачитал первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко.
На съезде был избран состав центрального штаба ОНФ. Среди новичков – главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов, гендиректор АНО «Диалог» Владимир Табак, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. «Диалог» и так занимается мониторингом настроений граждан и работает с ОНФ, говорит собеседник в движении, а Бакальчук «по квоте бизнеса» заменит исключенного из центрального штаба владельца компании Faberlic Алексея Нечаева, который избрался в Госдуму от «Новых людей». Другой собеседник в ОНФ объясняет, что в число новых членов центрального штаба включили активистов ОНФ, которые «выросли» в движении, вроде руководителя проекта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой: она занимается борьбой с мошенниками в сети. Есть те, кто подвергся «естественной ротации», например новый ректор ВШЭ Никита Анисимов, который сменил экс-ректора Ярослава Кузьминова.
Прежними остались сопредседатели движения, работающие на этой позиции с 2018 г. Переизбраны были директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, сопредседатель движения «Бессмертный полк», депутат Госдумы Елена Цунаева и гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Все пятеро возглавляют центральный штаб с 2018 г.
Также на съезде были внесены поправки в устав движения – теперь съезд будет проводиться раз в пять лет, а не раз в три года. Дело в пандемии, говорит один из членов центрального штаба: «А внеочередной съезд можно при желании собрать». Другой собеседник в ОНФ подчеркивает, что это не политическая партия, движению не нужны съезды, чтобы выдвигать кандидатов на выборы, а важнее «содержательный разговор с президентом».
ОНФ был создан перед выборами в Госдуму 2011 г. по инициативе Путина, занимавшего тогда пост премьер-министра. На базе движения в 2011 г. проходили праймериз «Единой России» – это связывали с намерением обновить имидж партии и ее кандидатов. В 2021 г. в Госдуму прошло 42 депутата, связанных с ОНФ. Сейчас движение в основном занимается мониторингом исполнения поручений президента по итогам его послания Федеральному собранию и прямой линии. По их итогам в 2020 г. на контроль поставили 344 000 обращений, сообщала пресс-служба ОНФ.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов