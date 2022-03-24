Наднациональной защите прав в Страсбурге найдут замену в России

Наднациональной защите прав в Страсбурге найдут замену в РоссииЕСПЧ будет принимать жалобы от россиян до 16 сентября
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) продолжит контроль за исполнением решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). 23 марта он принял резолюцию, продлив срок до 16 сентября 2022 г. С этой позицией КМСЕ определился после того, как 16 марта принял решение об исключении России из Совета Европы (СЕ) Теперь ЕСПЧ продолжит работу со всеми жалобами от России.
Также Россия по решению КМСЕ прекращает участие в мероприятиях и программах организации и выходит из большей части органов и договоров. Среди них – Международная группа сотрудничества по наркотикам и зависимости (группа Помпиду), Венецианская комиссия за демократию через право (занимается конституционными и выборными вопросами), группа ГРЕКО против коррупции (Генпрокуратура России участвовала в работе органа). Программы СЕ в России и офис в Москве будут закрыты.
Обязательными для России остались только финансовые вопросы. КМСЕ указал, что Россия должна выплатить все взносы за 2022 г.
Россия должна денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, а в российское законодательство нужно будет включить ряд положений, которые были в этой конвенции (поскольку раньше она была частью нашего законодательства), заявил «Ведомостям» вице-спикер Госдумы единоросс Петр Толстой. Только после этого можно говорить о работе в других наднациональных органах, отметил он: «Не должны ущемляться права граждан, прежде всего, внутри страны».
На этом фоне 22 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила принять Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по правам человека и в будущем создать наднациональный суд. Инициатива прозвучала на заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Наднациональный суд, по ее мнению, «будет содействовать обеспечению прав и свобод человека в государствах – членах данного интеграционного сообщества». Москалькова к моменту публикации материала не ответила на уточняющие вопросы «Ведомостей».
Адвокат Ольга Гнездилова скептически относится к разработке и принятию Конвенции о правах человека стран ШОС. По ее словам, в Китае, например, иной взгляд на ценности прав человека, отличающиеся от ООН и российской Конституции, которая во многом похожа на Европейскую конвенцию по правам человека. «Если такой документ будет создан, то это будет совсем другой набор прав и необходимо будет прийти к общим знаменателям со странами ШОС, так как сейчас расхождений очень много», – указывает она. Вряд ли эту смелую идею поддержат Индия и ряд других стран, а поскольку в ШОС решения принимаются консенсусом, то никакой такой конвенции не будет, говорит глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.
Россияне смогут после выхода из ЕСПЧ пользоваться и правозащитными механизмами ООН. Сейчас индивидуальные жалобы могут рассматривать четыре комитета, среди них: Комитет по правам человека, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по ликвидации расовой дискриминации, рассказывает юрист Дарьяна Грязнова. При этом российское законодательство прямо не указывает мнения (решения комитетов ООН называются мнениями, с английского – views) правозащитных органов ООН в качестве новых обстоятельств, появление которых может стать основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов. В 2012 г. Конституционный суд посчитал использование решения комитета по правам человека ООН допустимым для пересмотра дел, хотя и уголовное дело конкретного заявителя так и не было пересмотрено.