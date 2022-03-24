Наднациональной защите прав в Страсбурге найдут замену в России

Адвокат Ольга Гнездилова скептически относится к разработке и принятию Конвенции о правах человека стран ШОС. По ее словам, в Китае, например, иной взгляд на ценности прав человека, отличающиеся от ООН и российской Конституции, которая во многом похожа на Европейскую конвенцию по правам человека. «Если такой документ будет создан, то это будет совсем другой набор прав и необходимо будет прийти к общим знаменателям со странами ШОС, так как сейчас расхождений очень много», – указывает она. Вряд ли эту смелую идею поддержат Индия и ряд других стран, а поскольку в ШОС решения принимаются консенсусом, то никакой такой конвенции не будет, говорит глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.