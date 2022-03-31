Истоки российских эпидемий поищут на Украине

Сенатор подчеркнул, что комиссия не ставит вопрос о том, что в пандемии коронавируса виноваты именно обнаруженные биолаборатории. Он призвал заранее не «предопределять характер» работы группы и заверил, что она «открыта к информации, которую нам предоставляют наши собеседники, наши партнеры». «Мы не подгоняем выводы под заранее поставленную задачу, потому что мы прекрасно понимаем, что наш итоговый доклад будет состоятельным, только когда он будет деполитизированным, опираться только на факты, установленные в рамках нашего парламентского расследования», – сказал Косачев.