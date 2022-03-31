Истоки российских эпидемий поищут на Украине

Истоки российских эпидемий поищут на УкраинеДепутаты и сенаторы начали парламентское расследование работы биолабораторий
Парламентская комиссия по расследованию работы биолабораторий на Украине начала свою работу. После первого заседания, которое прошло 31 марта, депутаты и сенаторы составили план работы: в частности, они собрались проанализировать вспышки инфекционных заболеваний в России на предмет их украинского происхождения. Об этом после заседания комиссии заявил вице–спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Возможно, что–то из этого, а может быть и все, напрямую связано с деятельностью американских биолабораторий на территории Украины», – заявил Косачев. Комиссия проанализирует причины появления биологических и бактериологических угроз, эпидемий, пандемий, уточнил сенатор. Кроме того, тот вопрос сенаторы обсудят на следующем заседании в Совете Федерации 4 марта.
Сенатор подчеркнул, что комиссия не ставит вопрос о том, что в пандемии коронавируса виноваты именно обнаруженные биолаборатории. Он призвал заранее не «предопределять характер» работы группы и заверил, что она «открыта к информации, которую нам предоставляют наши собеседники, наши партнеры». «Мы не подгоняем выводы под заранее поставленную задачу, потому что мы прекрасно понимаем, что наш итоговый доклад будет состоятельным, только когда он будет деполитизированным, опираться только на факты, установленные в рамках нашего парламентского расследования», – сказал Косачев.
По словам сопредседателя комиссии, вице–спикера Госдумы Ирины Яровой, на основании соглашения между военным ведомством США и министерством здравоохранения Украины на территории страны с 2005 г. реализуется масштабная программа по созданию биолабораторий, занимающихся не только «изучением штаммов и патогенов, но также их накоплением и проведением экспериментов». «На что сегодня уже можно обратить внимание – это на высокий уровень секретности исследований, которые проводились при поддержке США на территории Украины», – рассказала Яровая.
На первом заседании комиссии было дано поручение проработать вопрос о приглашении для дачи объяснений замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и сына президента США Джо Байдена Хантера, который, по сообщениям СМИ, оказывал услуги связанному с биологическими проектами на Украине подрядчику Пентагона.
«Сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения Нуланд и Байдена–младшего. Исходя из тех первичных, еще раз хочу подчеркнуть, сведений, которые уже имеются в публичном пространстве, и тех дополнительных документов, которые только будем исследовать и которым будем давать серьезную правовую оценку», – заявила Яровая.
Вице-спикер Госдумы пояснила, что комиссия по парламентскому расследованию определилась с регламентом работы, были созданы четыре рабочие группы: по вопросам медико-биологического анализа, международно-правового анализа, по вопросам оценки рисков и угроз безопасности, в том числе террористической безопасности, и вопросам научно-информационного анализа. Косачев выразил уверенность, что по результатам расследования комиссия сможет сформировать пакет предложений по совершенствованию Конвенции о биологическом оружии, которые позволят создать механизмы контроля и «пресекать любые попытки американцев и им подобным по обходу этой конвенции, по ее нарушению и созданию новых глобальных угроз для всего человечества».
Расследования, по мнению Яровой, заслуживает сам факт того, что лаборатории были секретными и страны не дали установить над ними контроль.
Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский сказал «Ведомостям», что не знает о вспышках инфекционных болезней в России, «которые бы на сегодняшний момент однозначно трактовались как искусственные». Если говорить о контроле и исследовании происхождения инфекций, эту работу должен проводить Роспотребнадзор, считает эксперт.
На первый взгляд, постановка вопроса о связи эпидемий с деятельностью человека, с изменением возбудителей инфекционных болезней имеет право на существование, но подтвердить или отвергнуть такое предположение крайне трудно, говорит эпидемиолог Василий Власов. До сих пор не исключена связь эпидемии коронавируса с вирусологическими исследованиями в Китае, напомнил эксперт.