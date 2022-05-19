США применят военные меры к детским смесям

О том, что ситуация с доступом к детскому питанию, включая лечебное, в целом угрожающая по всему миру, 18 мая предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). По его данным, стоимость жизненно необходимого питания для детей, которые страдают от истощения, вырастет на 16% на фоне ситуации на Украине. В ближайшие полгода 600 000 детей по всему миру могут остаться без необходимого лечения, считают в ЮНИСЕФ. Речь идет о специальных смесях из высококалорийной пасты с арахисом, маслом, сахаром и питательными веществами.