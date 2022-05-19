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США применят военные меры к детским смесям

Ситуация с ними становится угрожающей во всем мире, считают в ООН
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Проблемы с детским питанием в США спровоцировал отзыв крупным производителем продукции с завода в штате Мичиган после заражения четырех младенцев с последующей госпитализацией / TANNEN MAURY / EPA / ТАСС

О том, что ситуация с доступом к детскому питанию, включая лечебное, в целом угрожающая по всему миру, 18 мая предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). По его данным, стоимость жизненно необходимого питания для детей, которые страдают от истощения, вырастет на 16% на фоне ситуации на Украине. В ближайшие полгода 600 000 детей по всему миру могут остаться без необходимого лечения, считают в ЮНИСЕФ. Речь идет о специальных смесях из высококалорийной пасты с арахисом, маслом, сахаром и питательными веществами.

Ситуация стала критичной даже в США. Президент страны Джо Байден в среду, 18 мая, принял чрезвычайные меры по облегчению доступа производителей к компонентам для детских молочных смесей. Дефицит создался из-за трехмесячной приостановки производства этого продукта ведущей компанией на рынке страны и четвертой в мире – Abbott Nutrition после жалоб на отравления микроорганизмами. Чтобы стабилизировать ситуацию с доступом к детскому питанию, Байден применил Закон об оборонном производстве (Defense Production Act, DPA), принятый в 1950 г. на фоне Корейской войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных