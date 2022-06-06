Порядок проведения миротворческих миссий ОДКБ может быть изменен

С момента создания коллективных миротворческих сил ОДКБ в 2010 г. они использовались всего один раз, в 2022 г. в Казахстане. Нельзя исключать, что миротворческие силы когда-нибудь понадобятся на территориях ДНР и ЛНР, сказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Анатолий Картаполов: «Но на сегодняшний день я не вижу [в этом] необходимости. И сама обстановка не позволяет – до тех пор пока продолжается специальная военная операция, никакие миротворцы там не появятся». Но на «постконфликтном этапе урегулирования возможны разные варианты».