Порядок проведения миротворческих миссий ОДКБ может быть изменен

Порядок проведения миротворческих миссий ОДКБ может быть измененДепутаты предложили не согласовывать использование сил коллективного реагирования с парламентами
Совет парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) 6 июня обсудил упрощение механизма использования коллективных миротворческих сил. На встрече в Ереване, которая впервые за два с половиной года прошла очно, присутствовали спикеры и депутаты парламентов стран ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). Российскую делегацию возглавлял спикер Госдумы Вячеслав Володин – он также возглавляет ПА ОДКБ. По его словам, действия ОДКБ в Казахстане в январе 2022 г. позволили правоохранительным органам «сосредоточить силы на восстановлении правопорядка и ликвидации угроз для безопасности страны». На основании этого опыта он предложил вести работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ.
В закрытой части заседания с докладом о мерах по совершенствованию миротворческой деятельности ОДКБ выступал председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, депутат Госдумы Анатолий Выборный. Близкий к делегации собеседник рассказал «Ведомостям», что 2 марта 2022 г. в секретариат ПА ОДКБ поступило письмо от начальника Объединенного штаба ОДКБ с предложениями по совершенствованию процедур принятия решений по задействованию сил коллективной безопасности ОДКБ в кризисных ситуациях. Объединенный штаб ОДКБ, по словам источника «Ведомостей», просил рассмотреть возможность унификации и упрощения процедур принятия решений применения коллективных сил ОДКБ на территории стран – членов организации, но за пределами своих государств.
В соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 г. прописано, что решение о проведении миротворческой операции на территории государств – членов организации оформляется советом коллективной безопасности ОДКБ. Это решение принимается с учетом национального законодательства на основании обращения государства, которое просит о проведении миссии, или на основании решения Совбеза ООН, если речь идет о стране, которая не входит в ОДКБ.
Минимальный срок принятия решения по участию миротворцев в таких операциях не меньше недели, говорит собеседник, близкий к российской делегации, поэтому было предложено сократить этот срок. В случае с операцией в Казахстане потребовалось время для согласования решения президентами Киргизии и Таджикистана с их парламентами. Этого требует их национальное законодательство (в Киргизии с первого раза 6 января одобрение парламента получено не было из-за отсутствия кворума).
В тех странах, где решения об оперативном использовании миротворцев за пределами своей территории принимаются президентом по согласованию с парламентом, должна быть предоставлена возможность не делать этого, как сейчас в Армении, Белоруссии и России, говорил, по словам собеседника «Ведомостей», Выборный. Кроме того, он отмечал необходимость имплементации нормативных установок соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ в национальное законодательство.
С момента создания коллективных миротворческих сил ОДКБ в 2010 г. они использовались всего один раз, в 2022 г. в Казахстане. Нельзя исключать, что миротворческие силы когда-нибудь понадобятся на территориях ДНР и ЛНР, сказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне Анатолий Картаполов: «Но на сегодняшний день я не вижу [в этом] необходимости. И сама обстановка не позволяет – до тех пор пока продолжается специальная военная операция, никакие миротворцы там не появятся». Но на «постконфликтном этапе урегулирования возможны разные варианты».
По словам директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василия Кашина, у стран ОДКБ есть общие интересы, а есть проблемы, которые больше всего волнуют отдельных членов организации. К таким интересам можно отнести продвижение военного сотрудничества, обучения и стандартизации поставок вооружений. Азиатские страны очень не хотят, чтобы их как-то увязывали с происходящим на Украине, считает эксперт, а Белоруссии, напротив, важнее украинский вопрос.