В Москве заочно арестован бывший директор ИНИОН РАН

В Москве заочно арестован бывший директор ИНИОН РАНСледствие не устроило длительное пребывание Юрия Пивоварова за границей
Басманный районный суд Москвы 6 июня заочно арестовал на два месяца научного руководителя Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН 72-летнего Юрия Пивоварова по подозрению в совершении растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом «Ведомостям» сообщила его адвокат Ксения Карпинская. Она отметила, что в деле речь идет о фиктивном трудоустройстве в ИНИОН двух сотрудников и растрате бюджетных средств на сумму, превышающую 1 млн руб.
ИНИОН РАН был основан в 1969 г. на базе библиотеки Социалистической академии общественных наук. Сейчас это крупнейший в России центр научной информации.
Уголовное дело о растрате в отношении Пивоварова было возбуждено пять лет назад. Первые следственные действия с научным руководителем ИНИОН РАН прошли в конце марта 2017 г. В ходе обыска следователи изъяли у него зарубежный паспорт и взяли образцы почерка. Тогда же Пивоваров сообщал «Интерфаксу», что узнал о задержании бывшего заместителя директора ИНИОН Татьяны Пархалиной. «В бумагах, которые я получил от следователя, написано об ущербе в 1 038 000 руб. за [последние] 10 лет», – говорил он.
В настоящее время Пивоваров находится на лечении в Германии, сообщила Карпинская. «У него онкологическое заболевание – лимфома. Ранее следователи сами выпустили его за границу на лечение, так как в России ему врачи не могли помочь», – сказала адвокат. По ее словам, местонахождение Пивоварова известно следствию.
И.о. директора ИНИОН РАН Владимир Качан сообщил «Ведомостям», что Пивоваров уехал из РФ в августе 2018 г. и с тех пор не возвращался. «В институте все время идут следственные действия, – сказал Качан. – Идут допросы сотрудников». Его лично следователи не допрашивали, уточнил Качан. О причинах, потребовавших ареста научного руководителя института, он не знает.
«Ведомости» направили запрос в Следственный комитет.
Академик РАН, историк Пивоваров был директором ИНИОН с 1998 по 2015 г. Также он преподавал в МГУ, МГИМО и РГГУ. С 2007 по 2013 г. был председателем экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории. В 2010-2012 гг. был членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, созданной по инициативе президента Дмитрия Медведева.
При этом внимание следователей к ИНИОН возникло давно – в 2015 г. после сильного пожара 30 января в фундаментальной библиотеке института, уничтожившего 20% библиотечных фондов. Огонь не могли потушить несколько суток. В связи с этим 27 апреля 2015 г. Пивоваров ушел в отставку, а 30 апреля СКР предъявил ему обвинение в халатности.
По данным СКР, в 2005-2014 гг. сотрудники МЧС неоднократно выявляли в ИНИОНе нарушения требований противопожарной безопасности, которые «ответственными должностными лицами ФГБУН РАН "ИНИОН" устранялись лишь частично». По словам Пивоварова, он не мог обеспечить противопожарную безопасность здания из-за недостаточного финансирования.