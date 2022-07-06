В Москве заочно арестован бывший директор ИНИОН РАН

Уголовное дело о растрате в отношении Пивоварова было возбуждено пять лет назад. Первые следственные действия с научным руководителем ИНИОН РАН прошли в конце марта 2017 г. В ходе обыска следователи изъяли у него зарубежный паспорт и взяли образцы почерка. Тогда же Пивоваров сообщал «Интерфаксу», что узнал о задержании бывшего заместителя директора ИНИОН Татьяны Пархалиной. «В бумагах, которые я получил от следователя, написано об ущербе в 1 038 000 руб. за [последние] 10 лет», – говорил он.