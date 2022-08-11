«Справедливая Россия» предлагает избирателям выбирать кандидатов по фотографиям

«Справедливая Россия» предлагает избирателям выбирать кандидатов по фотографиямПартия предлагает исправить ситуацию, когда плакаты публикуют только по решению избиркома
Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении фотографий кандидатов на избирательных участках, который должен помочь бороться с «двойниками», т. е. людьми с похожими ФИО, на выборах. Изменения вносятся в ст. 61 и ст. 63 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Сейчас, согласно п. 3 ст. 61, на информационном стенде в обязательном порядке указываются биографические данные кандидата, сведения о его доходах, а также самовыдвиженец он или выдвинут партией. Речи о размещении фотографий кандидатов в законе нет.
В качестве примера Гусев, который руководит столичным отделением «Справедливой России», привел такой пример: «11 московских территориальных избиркомах [ТИК] приняли решение о том, что в информационном бюллетене на избирательном участке фотографий кандидатов в [местные] депутаты не будет». Его коллега по фракции – депутат Анатолий Вассерман (избирался самовыдвиженцем по одному из московских округов) – напомнил, что поправки не успеют принять и вступить в силу до дня голосования в этом году, поэтому партия обратилась в Мосгоризбирком (МГИК) с предложением пересмотреть решения ТИКов. «Ведомости» направили запрос в МГИК.