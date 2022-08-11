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«Справедливая Россия» предлагает избирателям выбирать кандидатов по фотографиям

Партия предлагает исправить ситуацию, когда плакаты публикуют только по решению избиркома
Юлия Малева
В «Справедливой России» считают, что по фотографиям отличать кандидатов друг от друга будет проще / Максим Стулов / Ведомости

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении фотографий кандидатов на избирательных участках, который должен помочь бороться с «двойниками», т. е. людьми с похожими ФИО, на выборах. Изменения вносятся в ст. 61 и ст. 63 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Сейчас, согласно п. 3 ст. 61, на информационном стенде в обязательном порядке указываются биографические данные кандидата, сведения о его доходах, а также самовыдвиженец он или выдвинут партией. Речи о размещении фотографий кандидатов в законе нет.

В качестве примера Гусев, который руководит столичным отделением «Справедливой России», привел такой пример: «11 московских территориальных избиркомах [ТИК] приняли решение о том, что в информационном бюллетене на избирательном участке фотографий кандидатов в [местные] депутаты не будет». Его коллега по фракции – депутат Анатолий Вассерман (избирался самовыдвиженцем по одному из московских округов) – напомнил, что поправки не успеют принять и вступить в силу до дня голосования в этом году, поэтому партия обратилась в Мосгоризбирком (МГИК) с предложением пересмотреть решения ТИКов. «Ведомости» направили запрос в МГИК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных