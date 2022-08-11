«Справедливая Россия» предлагает избирателям выбирать кандидатов по фотографиям

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении фотографий кандидатов на избирательных участках, который должен помочь бороться с «двойниками», т. е. людьми с похожими ФИО, на выборах. Изменения вносятся в ст. 61 и ст. 63 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Сейчас, согласно п. 3 ст. 61, на информационном стенде в обязательном порядке указываются биографические данные кандидата, сведения о его доходах, а также самовыдвиженец он или выдвинут партией. Речи о размещении фотографий кандидатов в законе нет.