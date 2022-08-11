В США передумали отменять «трамповские» пошлины на товары из Китая

В США передумали отменять «трамповские» пошлины на товары из КитаяВсё из-за масштабной реакции Пекина на скандальный визит Пелоси
США отложат снижение пошлин на китайские товары в связи с эскалацией вокруг Тайваня, сообщает Reuters. По данным агентства, реакция Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань заставила администрацию Джо Байдена скорректировать планы. Если раньше Белый дом намеревался отменить ряд антикитайских тарифов, введенных при Трампе, в том числе в целях борьбы с инфляцией, то теперь в Вашингтоне решили не спешить. Потому что снижение пошлин сейчас, в момент серьезного обострения отношений двух государств, может быть воспринято как уступка противнику. Вместе с тем, подчеркивают источники агентства, руководство США не желает вводить новых ограничений, чтобы не провоцировать Китай еще сильнее.
Reuters поясняет, что «трамповские» тарифы на отдельные виды китайской продукции не лучшим образом сказались на экономике США. Из-за них импорт товаров из Китая стал обходиться американским компаниям дороже, что отражалось на цене конечной продукции. Администрация Байдена задумывалась о том, чтобы отменить ряд тарифов и расширить список исключений. Байдену нужно показать успехи в борьбе с инфляцией, ведь в ноябре пройдут выборы в конгресс, на которых республиканцы могут получить большинство в обеих палатах. Но масштабные военные учения КНР с пусками баллистических ракет заставили его администрацию отложить пересмотр тарифов. «Тайвань все изменил», – резюмирует источник Reuters.