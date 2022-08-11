В США передумали отменять «трамповские» пошлины на товары из Китая

США отложат снижение пошлин на китайские товары в связи с эскалацией вокруг Тайваня, сообщает Reuters. По данным агентства, реакция Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань заставила администрацию Джо Байдена скорректировать планы. Если раньше Белый дом намеревался отменить ряд антикитайских тарифов, введенных при Трампе, в том числе в целях борьбы с инфляцией, то теперь в Вашингтоне решили не спешить. Потому что снижение пошлин сейчас, в момент серьезного обострения отношений двух государств, может быть воспринято как уступка противнику. Вместе с тем, подчеркивают источники агентства, руководство США не желает вводить новых ограничений, чтобы не провоцировать Китай еще сильнее.