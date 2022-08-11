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В США передумали отменять «трамповские» пошлины на товары из Китая

Всё из-за масштабной реакции Пекина на скандальный визит Пелоси
Глеб Мишутин Анна Фомина
В США передумали отменять «трамповские» пошлины на товары из Китая / REUTERS

США отложат снижение пошлин на китайские товары в связи с эскалацией вокруг Тайваня, сообщает Reuters. По данным агентства, реакция Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань заставила администрацию Джо Байдена скорректировать планы. Если раньше Белый дом намеревался отменить ряд антикитайских тарифов, введенных при Трампе, в том числе в целях борьбы с инфляцией, то теперь в Вашингтоне решили не спешить. Потому что снижение пошлин сейчас, в момент серьезного обострения отношений двух государств, может быть воспринято как уступка противнику. Вместе с тем, подчеркивают источники агентства, руководство США не желает вводить новых ограничений, чтобы не провоцировать Китай еще сильнее.

Reuters поясняет, что «трамповские» тарифы на отдельные виды китайской продукции не лучшим образом сказались на экономике США. Из-за них импорт товаров из Китая стал обходиться американским компаниям дороже, что отражалось на цене конечной продукции. Администрация Байдена задумывалась о том, чтобы отменить ряд тарифов и расширить список исключений. Байдену нужно показать успехи в борьбе с инфляцией, ведь в ноябре пройдут выборы в конгресс, на которых республиканцы могут получить большинство в обеих палатах. Но масштабные военные учения КНР с пусками баллистических ракет заставили его администрацию отложить пересмотр тарифов. «Тайвань все изменил», – резюмирует источник Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных