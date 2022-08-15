С начала года Россия заключила контракты по экспорту вооружений на 1 трлн рублей

С начала года Россия заключила контракты по экспорту вооружений на 1 трлн рублейИх география не раскрывается
«В текущем году мы уже подписали контрактные документы с зарубежными заказчиками на сумму более 1 трлн руб., – заявил 15 августа на открытии форума «Армия-2022» гендиректор «Ростеха» (в состав госкорпорации входит «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов. – Эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние 10 лет». «Рособоронэкспорт» поставил инозаказчикам вооружения на $5,4 млрд в 2022 г., до конца года планируется поставить вооружений еще на такую же сумму, сообщил на форуме гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Портфель заказов госпосредника составляет $52,9 млрд. По его словам, спрос на российскую технику «продолжает быть устойчивым».
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил «РИА Новости», что стоимость поставок всех российских вооружений за 2021 г. составила около $14 млрд. ФСВТС сообщает информацию работе всех спецэкспортеров, а не только «Рособоронэкспорта». Поэтому не вполне правомерно говорить о падении экспорта с $14 млрд до $11 млрд, говорит источник, близкий к системе ВТС. На долю других компаний приходилось примерно $1-2 млрд годового экспорта по лицензиям на поставку запчастей и обслуживания российской техники, поэтому говорить о том, каков будет общий объем экспорта продукции военного назначения в 2022 г., пока рано, добавляет он.
Как на форумах «Армия» объявили о подписании контрактов
На форуме 2017 г. было объявлено о подписании 17 контрактов на $2 млрд, в 2018 г. – 23 на 2,9 млрд, в 2019 г. – 32 на 2 млрд, в 2019 г. – 46 на 15,2 млрд, в 2020 г. – 41 на 15,6 млрд и в 2021 г. – на $6,8 млрд.
Источники: Минобороны РФ, Patriot-expo.ru, Rusarmyexpo и др.
«Основная доля поставок [за рубеж] в этом году приходится на авиацию и [средства] ПВО. Экспорт самолетов и вертолетов составляет около 40%, более трети – техника ПВО. Еще около 30% – вооружение для сухопутных войск и военно-морского флота», – заявил Чемезов. При этом поставки продолжаются темпами, сопоставимыми с прежними, и «влияние специальной военной операции на поставки не усматривается. Россия была и остается надежным партнером в области ВТС для дружественных государств», заявил глава «Ростеха».
Публикации о том, что Россия из-за дефицита вооружений и ввиду начала военной операции не только сокращает экспорт, но и наращивает импорт, слабо соответствовали действительности, говорит директор «Фонда содействия технологиям 21 века» Иван Коновалов. Проблема была в расчетах после введения жестких санкциях и как она была решена, поставки возобновились, говорит он.
О географическом направлении экспорта представители российской системы ВТС, в отличие от прошлых лет, не заявляли в связи с резким ужесточением санкционного режима и угрозой вторичных санкций для импортеров российской техники. По мнению члена общественного совета при Минобороны Руслана Пухова, наверняка среди стран-импортеров – все традиционные крупные покупатели российских вооружений, включая Индию, Китай, Вьетнам, Алжир и Египет, страны Африки южнее Сахары. «Речь идет, в первую очередь, о странах, которые проводят самостоятельную внешнюю политику и не присоединяются к антироссийским санкциям», – поясняет Пухов.
В подготовке статьи участвовал Александр Соколов