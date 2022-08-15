С начала года Россия заключила контракты по экспорту вооружений на 1 трлн рублей

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил «РИА Новости», что стоимость поставок всех российских вооружений за 2021 г. составила около $14 млрд. ФСВТС сообщает информацию работе всех спецэкспортеров, а не только «Рособоронэкспорта». Поэтому не вполне правомерно говорить о падении экспорта с $14 млрд до $11 млрд, говорит источник, близкий к системе ВТС. На долю других компаний приходилось примерно $1-2 млрд годового экспорта по лицензиям на поставку запчастей и обслуживания российской техники, поэтому говорить о том, каков будет общий объем экспорта продукции военного назначения в 2022 г., пока рано, добавляет он.