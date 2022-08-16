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Первый замгендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич покинул пост

Он был сторонником создания спутниковой мегасистемы интернета «Сфера»
Алексей Никольский
Должность первого замгендиректора госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективных проектов (так называлась должность Урличича) занял Александр Иванов (на фото) / Сергей Бобылев / ТАСС

Куратор направления по разработке и производству спутников в «Роскосмосе» Юрий Урличич покинул свой пост. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в госкорпорации. Информация об Урличиче исчезла из раздела «руководство» на сайте «Роскосмоса». Должность первого замгендиректора госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективных проектов (так называлась должность Урличича) занял Александр Иванов, информация об этом появилась в том же разделе сайта госкорпорации. До этого Иванов работал в военно-промышленной комиссии (ВПК) под руководством нынешнего генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова, в то время вице-премьера, курировавшего космическую и оборонную промышленность.

Иванов в 2016–2018 гг. уже занимал пост первого замгендиректора «Роскосмоса», но после назначения гендиректором корпорации Дмитрия Рогозина ушел в ВПК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных