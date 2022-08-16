Первый замгендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич покинул пост

Куратор направления по разработке и производству спутников в «Роскосмосе» Юрий Урличич покинул свой пост. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в госкорпорации. Информация об Урличиче исчезла из раздела «руководство» на сайте «Роскосмоса». Должность первого замгендиректора госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективных проектов (так называлась должность Урличича) занял Александр Иванов, информация об этом появилась в том же разделе сайта госкорпорации. До этого Иванов работал в военно-промышленной комиссии (ВПК) под руководством нынешнего генерального директора «Роскосмоса» Юрия Борисова, в то время вице-премьера, курировавшего космическую и оборонную промышленность.