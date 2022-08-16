Кандидатам в депутаты от «Справедливой России» подкинули денег на листовки

В московских условиях это «исключение из кандидатов» может повысить результативность оставшихся претендентов на депутатские мандаты. Дело в том, что в муниципальные советы Москвы они избираются в многомандатных избирательных округах: пять мандатов в одном округе. «И если из трех мы сняли двух, то теперь кинем все силы на кампанию одного кандидата», – считает Гусев.