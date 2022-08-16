Кандидатам в депутаты от «Справедливой России» подкинули денег на листовки

Кандидатам в депутаты от «Справедливой России» подкинули денег на листовкиРуководство столичного отделения партии ввело KPI, за достижение которого перечисляет средства на избирательные счета
Руководство московских справороссов выявило «лучших кандидатов» и выписало им денежные премии, не дождавшись итогов муниципальных выборов. 1417 местных депутатов будут избирать в 125 из 146 районов Москвы. «Единая России» поборется за все 1417 разыгрываемых мандатов, КПРФ – за 984, ЛДПР выдвинула 381 человека, а «Новые люди» – 580. От «Справедливой России» на выборы идет 626 человек.
Новые требования к уже выдвинутым кандидатам столичные справороссы предъявили, когда предвыборная кампания фактически вошла в свою заключительную стадию: с этой недели началась агитация в СМИ, которая продлится вплоть до дня голосования 11 сентября. Региональный совет московского отделения партии «Справедливая Россия» сформулировал KPI, включив в «ключевые показатели эффективности»: встречи с избирателями; выпущенные агитационные печатные материалы; контакты с избирателями «от двери к двери» плюс активность в соцсетях.
Регсовет сразу же определил трех кандидатов с наилучшим KPI, одарив их денежными премиями (от 30 000 до 10 000 руб.), сообщил «Ведомостям» его представитель. А двух кандидатов с наихудшим KPI справороссы просто сняли с выборов.
«Чтобы как-то помогать нашим кандидатам, мы решили действовать методом кнута и пряника, – пояснил суть KPI «Ведомостям» лидер столичных справороссов, депутат Госдумы Дмитрий Гусев. – Тех, кто действительно ведет активную кампанию, мы решили простимулировать, перечислив им средства в избирательные фонды, а тех, кто вообще не ведет кампанию, мы исключили». Гусева не смущает то обстоятельство, что «исключенные» прошли предварительный партийный отбор прежде, чем справороссы выдвинули дополнительные требования к своим кандидатами.
«Кандидаты, которые выдвинулись, но не ведут никакой кампании, бывали и прежде в каждые выборы», – сказал «Ведомостям» электоральный эксперт Андрей Бузин. Но в данном случае нарушено правило «поддерживать каждого кандидата, которого она выдвинула», полагает он. И хотя отзыв кандидата партией тоже обычная практика на любых выборах, партия не ищет предлог в виде KPI кандидата. Это делают «за какие-нибудь его публичные заявления, которые противоречат «политике партии», подчеркивает Бузин.
«У людей после выдвижения в кандидаты изменились жизненные обстоятельства, и они решили не участвовать в выборах», – объяснил Гусев главную причину, по которой московские справороссы применили «кнут» в отношении двух своих кандидатов, показавших низкий KPI.
В московских условиях это «исключение из кандидатов» может повысить результативность оставшихся претендентов на депутатские мандаты. Дело в том, что в муниципальные советы Москвы они избираются в многомандатных избирательных округах: пять мандатов в одном округе. «И если из трех мы сняли двух, то теперь кинем все силы на кампанию одного кандидата», – считает Гусев.
«Это [KPI для местных кандидатов] – буря в стакане», – заявил «Ведомостям» президент Центра политических технологий Борис Макаренко, признав при этом, «любая партия должна отслеживать и оценивать эффективность ведения кампании». Но в случае со «Справедливой Россией» придуманный KPI не повысит результативность кандидатов от этой партии, полагает эксперт, исходя из того, что на прошлых муниципальных выборах в Москве «справороссы были малоуспешны». Тогда от партии избралось 10 кандидатов.
Впрочем, сами кандидаты позитивно восприняли денежные премии, которые за достижение KPI будут поступать на их официальный избирательный счет. 500 000 руб. – это максимальная сумма, которую каждый кандидат вправе потратить на свою кампанию по избирательному кодексу Москвы.
«До максимальной суммы моему избирательному фонду очень и очень далеко», – сообщила «Ведомостям» кандидат в депутаты муниципального совета Северного Бутова Роксана Туманова, премированная 30 000 руб. от партии за «высокий KPI». По ее словам, кампанию ей до сих пор пришлось вести исключительно «за счет собственных средств, личных накоплений». «Для привлечения спонсоров и пожертвований время сейчас непростое», – убедилась она. Поэтому, по словам кандидата, премия от партии окажет ей «существенную помощь: каждые 500 рублей – это 100 дополнительных листовок».