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Часть оппозиции в Германии выступает за визовые ограничения для россиян

Но пока их шансы продавить запрет ничтожны
Илья Лакстыгал Вера Куличенкова
Все больше функционеров оппозиции в Германии предлагают ужесточить выдачу виз для россиян / Сергей Коньков / ТАСС

Представители находящегося в оппозиции к правящей коалиции Германии блока ХДС/ХСС выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает немецкое издание Bild. Степень жесткости ограничений становится предметом дискуссии в ХДС/ХСС. Депутат ХСС Андреа Линдхольц заявила, что правительство Германии не должно выступать против стран – сторонников тотального запрета российского туризма: Прибалтики и Польши. «Выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы», – сказала Линдхольц.

Представитель ХДС, член Европарламента Деннис Радтке также назвал «невыносимым» тот факт, что россияне «едут в отпуск в ЕС и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло». Представитель ХДС по внешней политике Юрген Хардт призвал к тому, чтобы в ЕС не допускался въезд россиян, «лично извлекающих выгоду из режима Путина». По его словам, в российской армии, Росгвардии, ФСБ и «ЧВК Вагнера» служит людей «гораздо больше, чем до сих пор было в санкционных списках ЕС» и им нельзя проводить отпуск в ЕС. Но общий запрет въезда для россиян «не может быть оправдан», так как противником ЕС является «Путин и его система, а не российское население». Похожей точки зрения придерживается и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил 22 августа, что не поддержал идею полного запрета на визы в ЕС для роccиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных