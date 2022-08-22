Часть оппозиции в Германии выступает за визовые ограничения для россиян

Представитель ХДС, член Европарламента Деннис Радтке также назвал «невыносимым» тот факт, что россияне «едут в отпуск в ЕС и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло». Представитель ХДС по внешней политике Юрген Хардт призвал к тому, чтобы в ЕС не допускался въезд россиян, «лично извлекающих выгоду из режима Путина». По его словам, в российской армии, Росгвардии, ФСБ и «ЧВК Вагнера» служит людей «гораздо больше, чем до сих пор было в санкционных списках ЕС» и им нельзя проводить отпуск в ЕС. Но общий запрет въезда для россиян «не может быть оправдан», так как противником ЕС является «Путин и его система, а не российское население». Похожей точки зрения придерживается и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил 22 августа, что не поддержал идею полного запрета на визы в ЕС для роccиян.