Часть оппозиции в Германии выступает за визовые ограничения для россиян

Часть оппозиции в Германии выступает за визовые ограничения для россиянНо пока их шансы продавить запрет ничтожны
Представители находящегося в оппозиции к правящей коалиции Германии блока ХДС/ХСС выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает немецкое издание Bild. Степень жесткости ограничений становится предметом дискуссии в ХДС/ХСС. Депутат ХСС Андреа Линдхольц заявила, что правительство Германии не должно выступать против стран – сторонников тотального запрета российского туризма: Прибалтики и Польши. «Выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена. Речь идет о том, чтобы подать российскому населению четкие сигналы», – сказала Линдхольц.
Представитель ХДС, член Европарламента Деннис Радтке также назвал «невыносимым» тот факт, что россияне «едут в отпуск в ЕС и тратят свои деньги так, будто ничего не произошло». Представитель ХДС по внешней политике Юрген Хардт призвал к тому, чтобы в ЕС не допускался въезд россиян, «лично извлекающих выгоду из режима Путина». По его словам, в российской армии, Росгвардии, ФСБ и «ЧВК Вагнера» служит людей «гораздо больше, чем до сих пор было в санкционных списках ЕС» и им нельзя проводить отпуск в ЕС. Но общий запрет въезда для россиян «не может быть оправдан», так как противником ЕС является «Путин и его система, а не российское население». Похожей точки зрения придерживается и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил 22 августа, что не поддержал идею полного запрета на визы в ЕС для роccиян.