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Политика

Си и Байден обсуждали проблемы международной безопасности 3 часа 12 минут

Лидеры КНР и США не сошлись по поводу Тайваня, но решили, что применять ядерное оружие не стоит
Владимир Кулагин
У Си и Байдена нашлось что-то общее / Alex Brandon / AP

Вашингтон и Пекин считают неприемлемой угрозу применения ядерного оружия в конфликте на Украине и выражают надежду на новый уровень американо-китайских отношений для решения глобальных проблем. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по итогам завершившейся 14 ноября встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали.

Как сообщает сайт Китайского центрального телевидения, переговоры длились 3 часа 12 минут.

«Президент Байден и председатель Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна начаться и никогда не может быть выиграна, а также подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия на Украине», – говорится в заявлении Белого дома. Представители Москвы неоднократно заявляли, что Россия расценит применение Киевом «грязной бомбы» как «акт ядерного терроризма» и провокацию, а российский президент Владимир Путин подчеркивал, что удар по территории Украины России не нужен.

Байден на переговорах также повторил позицию Вашингтона о неприемлемости «изменения статус-кво» как Пекином, так и Тайбэем на неподконтрольном КНР Тайване, который КНР считает своей территорией и неоднократно обещала «воссоединить» с материковой частью страны как дипломатическим, так и военным путем. Байден заверил, что Вашингтон продолжает придерживаться политики «одного Китая», но при этом возразил против «все более агрессивных действий» КНР в отношении Тайваня, которые, по мнению американского лидера, подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Также американский лидер выразил озабоченности в связи с нарушением прав человека в населенном мусульманами-уйгурами Синцзяне, а также в Тибете и Гонконге. Кроме того, Байден упомянул, по его выражению, «нерыночные экономические практики» Китая, которые «наносят ущерб рабочим и семьям как США, так и по всему миру».

Байден заявил Си, что США продолжат конкурировать с КНР, но это соперничество не должно перерасти в конфликт. По его мнению, США и Китай должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытые линии связи друг с другом. Кроме того, Байден подчеркнул, что США и Китай должны работать вместе для решения транснациональных проблем, в частности, в области изменения климата, глобальной макроэкономической стабильности, включая списание долгов, безопасность в области здравоохранения и глобальную продовольственную безопасность. Американский лидер добавил, что именно такого сотрудничества от двух держав ждет мировое сообщество.

Си заявил Байдену о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности, а также поднять отношения между США и Китаем на новый уровень. «Мир ожидает, что Китай и США будут должным образом поддерживать отношения», – сказал лидер КНР на открытии встречи. По его мнению, общение лицом к лицу двух лидеров государств нельзя заменить другими каналами связи. «С нетерпением жду нашей совместной работы, чтобы вернуть двусторонние отношения на путь здорового развития на благо народов двух стран», – также подчеркнул в приветственном слове Си.

Стороны договорились, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Китай по итогам переговоров лидеров двух стран.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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