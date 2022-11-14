Си и Байден обсуждали проблемы международной безопасности 3 часа 12 минут

Си заявил Байдену о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности, а также поднять отношения между США и Китаем на новый уровень. «Мир ожидает, что Китай и США будут должным образом поддерживать отношения», – сказал лидер КНР на открытии встречи. По его мнению, общение лицом к лицу двух лидеров государств нельзя заменить другими каналами связи. «С нетерпением жду нашей совместной работы, чтобы вернуть двусторонние отношения на путь здорового развития на благо народов двух стран», – также подчеркнул в приветственном слове Си.