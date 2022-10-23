Сергей Шойгу за день провел переговоры с коллегами из четырех стран

Сергей Шойгу за день провел переговоры с коллегами из четырех странС министром обороны США Ллойдом Остином он поговорил дважды за три дня
23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином по поводу ситуации на Украине, сообщил вечером Telegram-канал Минобороны.
Главы военных ведомств России и США последний раз проводили телефонные переговоры два дня назад, 21 октября. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что сторонами были «обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине».
В пресс-релизе Пентагона по итогам переговоров Остина и Шойгу сообщается, что запрос на повторный звонок поступил с российской стороны. «Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения общения в условиях незаконной и неоправданной войны России против Украины», – говорится в сообщении.
Утром 23 октября «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить Россию и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию», пишет агентство.
Разговору с Остином предшествовали переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, главой турецкого военного ведомства Хулуси Акаром и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. С Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации», до турецкого и британского коллег Шойгу донес свои озабоченности по поводу того, что с украинской стороны возможны провокации с использованием «грязной бомбы».
В опубликованном в Twitter заявлении минобороны Великобритании сказано, что Уоллес заверил главу российского военного ведомства в нежелании украинской стороны усугублять конфликт и опроверг утверждение, что Киев может использовать «грязную бомбу». С таким же утверждением выступил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сославшись на обязательства Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
До этого последний разговор глав военных ведомств России и США состоялся 13 мая, а 19 мая прошли переговоры между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.