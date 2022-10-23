Сергей Шойгу за день провел переговоры с коллегами из четырех стран

Разговору с Остином предшествовали переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, главой турецкого военного ведомства Хулуси Акаром и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. С Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации», до турецкого и британского коллег Шойгу донес свои озабоченности по поводу того, что с украинской стороны возможны провокации с использованием «грязной бомбы».