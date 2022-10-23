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Сергей Шойгу за день провел переговоры с коллегами из четырех стран

С министром обороны США Ллойдом Остином он поговорил дважды за три дня
Анна Нараева
Министерство обороны РФ / РИА Новости

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином по поводу ситуации на Украине, сообщил вечером Telegram-канал Минобороны.

Главы военных ведомств России и США последний раз проводили телефонные переговоры два дня назад, 21 октября. Тогда в Минобороны РФ сообщили, что сторонами были «обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине».

В пресс-релизе Пентагона по итогам переговоров Остина и Шойгу сообщается, что запрос на повторный звонок поступил с российской стороны. «Остин отверг любой предлог для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения общения в условиях незаконной и неоправданной войны России против Украины», – говорится в сообщении.

Утром 23 октября «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» сообщило, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить Россию и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию», пишет агентство.

Разговору с Остином предшествовали переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, главой турецкого военного ведомства Хулуси Акаром и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. С Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации», до турецкого и британского коллег Шойгу донес свои озабоченности по поводу того, что с украинской стороны возможны провокации с использованием «грязной бомбы».

В опубликованном в Twitter заявлении минобороны Великобритании сказано, что Уоллес заверил главу российского военного ведомства в нежелании украинской стороны усугублять конфликт и опроверг утверждение, что Киев может использовать «грязную бомбу». С таким же утверждением выступил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сославшись на обязательства Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

До этого последний разговор глав военных ведомств России и США состоялся 13 мая, а 19 мая прошли переговоры между главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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