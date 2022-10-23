Шойгу рассказал министру обороны Турции о возможных провокациях Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье провел телефонные переговоры с главой турецкого военного ведомства Хулуси Акаром. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
Стороны обсудили ситуацию на Украине. Министр обороны РФ «довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы», говорится в сообщении.
Сегодня Шойгу также поговорил с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Как сообщало Минобороны России, министры обсудили ситуацию на Украине, которая имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации». До этого Шойгу общался с Лекорню в августе, стороны коснулись ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
21 октября глава российского ведомства обсудил актуальные вопросы международной безопасности со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Последний из разговор состоялся 13 мая.
Сегодня «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» написали, что Киев готовит на Украине провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса. Ее цель состоит в том, чтобы обвинить РФ в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию», утверждает агентство. По его данным, руководству Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области и киевскому Институту ядерных исследований поставили задачу изготовить «грязную бомбу».