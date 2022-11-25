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Получившим гражданство России военным упростят получение жилья

Минобороны предлагает скорректировать закон о статусе военнослужащих
Евгения Кузнецова
Подготовленные Минобороны поправки призваны устранить выявленный КС законодательный пробел / Сергей Пятаков / РИА Новости

Период службы в ВС РФ иностранцев будет учитываться при решении вопроса о наделении жильем получивших гражданство РФ военнослужащих. Соответствующие поправки в закон о статусе военнослужащих разработало Минобороны. По замыслу ведомства правительство должно разработать порядок определения общей продолжительности военной службы граждан РФ, которые «в определенный период службы» по контракту в рядах ВС РФ являлись гражданами иностранного государства, в целях признания их нуждающимися в жилых помещениях.

По закону нуждающимся в жилых помещениях гражданам по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет (а при увольнении с военной службы по отдельным основаниям – 10 лет) предоставляются жилищная субсидия либо жилые помещения по избранному месту жительства. Соответствующие нормы были признаны Конституционным судом (КС) противоречащими Основному закону из-за своей неопределенности, «порождающей возможность различного толкования» (постановление от 18 октября 2022 г.). По мнению судей, закон не обеспечивал однозначного решения вопроса о порядке и условиях предоставления данной гарантии гражданину РФ, который часть своей службы в ВС РФ прошел в статусе иностранного гражданина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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