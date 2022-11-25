Получившим гражданство России военным упростят получение жилья

По закону нуждающимся в жилых помещениях гражданам по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет (а при увольнении с военной службы по отдельным основаниям – 10 лет) предоставляются жилищная субсидия либо жилые помещения по избранному месту жительства. Соответствующие нормы были признаны Конституционным судом (КС) противоречащими Основному закону из-за своей неопределенности, «порождающей возможность различного толкования» (постановление от 18 октября 2022 г.). По мнению судей, закон не обеспечивал однозначного решения вопроса о порядке и условиях предоставления данной гарантии гражданину РФ, который часть своей службы в ВС РФ прошел в статусе иностранного гражданина.