Получившим гражданство России военным упростят получение жилья

Получившим гражданство России военным упростят получение жильяМинобороны предлагает скорректировать закон о статусе военнослужащих
Период службы в ВС РФ иностранцев будет учитываться при решении вопроса о наделении жильем получивших гражданство РФ военнослужащих. Соответствующие поправки в закон о статусе военнослужащих разработало Минобороны. По замыслу ведомства правительство должно разработать порядок определения общей продолжительности военной службы граждан РФ, которые «в определенный период службы» по контракту в рядах ВС РФ являлись гражданами иностранного государства, в целях признания их нуждающимися в жилых помещениях.
По закону нуждающимся в жилых помещениях гражданам по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет (а при увольнении с военной службы по отдельным основаниям – 10 лет) предоставляются жилищная субсидия либо жилые помещения по избранному месту жительства. Соответствующие нормы были признаны Конституционным судом (КС) противоречащими Основному закону из-за своей неопределенности, «порождающей возможность различного толкования» (постановление от 18 октября 2022 г.). По мнению судей, закон не обеспечивал однозначного решения вопроса о порядке и условиях предоставления данной гарантии гражданину РФ, который часть своей службы в ВС РФ прошел в статусе иностранного гражданина.