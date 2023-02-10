Росреестр готовится к всплеску интереса к данным ЕГРН

Поправки, запрещающие выдавать данные ЕГРН без согласия собственника, разработал в 2022 г. глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в целях защиты персональных данных. Как заметил Бутовецкий, несмотря на то что принцип открытости ЕГРН существовал последние 25 лет, «все равно до конца населением он не был востребован». «Все это время существовал такой незримый конфликт между правом на защиту своих персональных данных и общедоступностью сведений ЕГРН. Ведь когда человек получил о вас сведения, то дальше вы не знаете, каким образом он будет [ими] распоряжаться», – пояснил он.