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Росреестр готовится к всплеску интереса к данным ЕГРН

До закрытия сведений о собственниках недвижимости осталось меньше трех недель
Александр Тихонов
rentaved-invest.ru

1 марта 2023 г. вступают в силу поправки в закон «О персональных данных», в соответствии с которыми Росреестр прекратит предоставление третьим лицам информации из ЕГРН без согласия собственника недвижимости. В ведомстве уже сейчас фиксируют небольшое увеличение количества запросов выписок из реестра, заявил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий на совместном семинаре-совещании комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству и Совета по развитию цифровой экономики при СФ. «Шквала запросов» пока не наблюдается, но Бутовецкий не исключил, что в последнюю неделю перед закрытием реестра будет еще более значительное «повышение интереса».

Поправки, запрещающие выдавать данные ЕГРН без согласия собственника, разработал в 2022 г. глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в целях защиты персональных данных. Как заметил Бутовецкий, несмотря на то что принцип открытости ЕГРН существовал последние 25 лет, «все равно до конца населением он не был востребован». «Все это время существовал такой незримый конфликт между правом на защиту своих персональных данных и общедоступностью сведений ЕГРН. Ведь когда человек получил о вас сведения, то дальше вы не знаете, каким образом он будет [ими] распоряжаться», – пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных