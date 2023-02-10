Росреестр готовится к всплеску интереса к данным ЕГРН

Росреестр готовится к всплеску интереса к данным ЕГРНДо закрытия сведений о собственниках недвижимости осталось меньше трех недель
1 марта 2023 г. вступают в силу поправки в закон «О персональных данных», в соответствии с которыми Росреестр прекратит предоставление третьим лицам информации из ЕГРН без согласия собственника недвижимости. В ведомстве уже сейчас фиксируют небольшое увеличение количества запросов выписок из реестра, заявил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий на совместном семинаре-совещании комитета Совета Федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству и Совета по развитию цифровой экономики при СФ. «Шквала запросов» пока не наблюдается, но Бутовецкий не исключил, что в последнюю неделю перед закрытием реестра будет еще более значительное «повышение интереса».
Поправки, запрещающие выдавать данные ЕГРН без согласия собственника, разработал в 2022 г. глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в целях защиты персональных данных. Как заметил Бутовецкий, несмотря на то что принцип открытости ЕГРН существовал последние 25 лет, «все равно до конца населением он не был востребован». «Все это время существовал такой незримый конфликт между правом на защиту своих персональных данных и общедоступностью сведений ЕГРН. Ведь когда человек получил о вас сведения, то дальше вы не знаете, каким образом он будет [ими] распоряжаться», – пояснил он.