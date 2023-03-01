C 1 марта «Единая Россия» запускает праймериз по отбору кандидатов на выборы

На новых территориях праймериз будут проходить как в электронной форме, так и офлайн, сказал Сидякин. Избирателями станут в том числе граждане, которые еще не получили паспорт граждан России, но подали соответствующие заявления. А кандидатами смогут быть даже те, кто не смог закрыть иностранные счета, избавиться от иностранных финансовых инструментов – об этом нужно предварительно сообщить в оргкомитет праймериз, сказал Сидякин. Кандидатам в этих субъектах нужно будет в обязательном порядке представить копии заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, подчеркнул Сидякин. «Еще одна особенность – надо будет указывать в заявлении об участии в предварительном голосовании факт наличия судимости либо ее отсутствие. Для предварительного голосования уведомления будет достаточно», – отметил он. Сидякин сказал, что там, где сейчас идут бои, «будет особый порядок проведения праймериз», в том числе и выездное голосование.