C 1 марта «Единая Россия» запускает праймериз по отбору кандидатов на выборы

C 1 марта «Единая Россия» запускает праймериз по отбору кандидатов на выборыПредварительное голосование единороссы проведут и на новых территориях
С 1 марта стартует предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы, которое проводит «Единая Россия». Об этом на заседании президиума генсовета партии заявил секретарь генсовета Андрей Турчак. По его словам, голосование на праймериз будет проходить с использованием портала «Госуслуги». Он отметил, что платформа, на которой будет проходить предварительное голосование, может стать одной из целей кибератак, но партия к этому готова и есть резервные схемы работы.
Замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов сказал, что нынешняя кампания будет прологом к президентским выборам 2024 г. Осенью 2023 г. будет разыгрываться более 34 000 мандатов в 78 кампаниях в 54 субъектах. При этом в презентации, показанной на президиуме генсовета, было указано, что будет 25 кампаний по выборам губернаторов, в том числе пять кампаний будут непрямыми. Таким образом «Единая Россия» косвенно подтвердила, что глав новых регионов будут выбирать через парламенты. Перминов сказал, что праймериз будут проходить в электронном формате. С 3 по 7 марта пройдет запуск процедуры праймериз в регионах, с 8 марта по 27 апреля будет выдвижение кандидатов, регистрация избирателей – с 17 апреля по 26 мая. Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая, а его итоги будут подведены 30 мая.
Партия также перезапускает свой проект для обучения молодых политиков «Политстартап» под названием «Политстарт». Кроме участников праймериз в обучении смогут принять участие и политтехнологи, которые захотят работать с «Единой Россией», сказал Перминов.
Турчак также сделал акцент на участниках спецоперации, которые захотят пойти в политику («Ведомости» 12 января писали о том, что власти сделают на выборах ставку на людей с военным бэкграундом). По его словам, «эти люди заслужили того, чтобы быть представленными в органах управления разного уровня». Поэтому он предложил подумать, как «наиболее комфортно» им принять участие в праймериз и в итоге быть выдвинутыми от «Единой России» на выборах. Причем Турчак подчеркнул, что это касается всех уровней выборов, в том числе губернаторских.
«Единая Россия» также утвердила список уполномоченных от партии, которые будут курировать региональные кампании. Например, уполномоченным на выборах в Бурятии и Новосибирской области будет сенатор Александр Карелин, в Смоленской области – вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, в Московской и Ивановской областях – сенатор Сергей Перминов, в Москве и Орловской области – депутат Госдумы Виктор Селиверстов и др. Уполномоченными на выборах на новых территориях будут депутаты Госдумы: Зураб Макиев – в ДНР, Виктор Водолацкий – в ЛНР, Артем Бичаев – в Запорожской области, Игорь Кастюкевич – в Херсонской. Курировать кампании на новых территориях будет руководитель ЦИК партии Александр Сидякин.
На новых территориях праймериз будут проходить как в электронной форме, так и офлайн, сказал Сидякин. Избирателями станут в том числе граждане, которые еще не получили паспорт граждан России, но подали соответствующие заявления. А кандидатами смогут быть даже те, кто не смог закрыть иностранные счета, избавиться от иностранных финансовых инструментов – об этом нужно предварительно сообщить в оргкомитет праймериз, сказал Сидякин. Кандидатам в этих субъектах нужно будет в обязательном порядке представить копии заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, подчеркнул Сидякин. «Еще одна особенность – надо будет указывать в заявлении об участии в предварительном голосовании факт наличия судимости либо ее отсутствие. Для предварительного голосования уведомления будет достаточно», – отметил он. Сидякин сказал, что там, где сейчас идут бои, «будет особый порядок проведения праймериз», в том числе и выездное голосование.
Такой порядок будет установлен и на выборах советов депутатов Яковлевского и Шебекинского городских округов Белгородской области, сказал первый замруководителя ЦИК партии Максим Жаворонков. В праймериз на этих территориях смогут принять участие только члены партии (четвертая модель праймериз). Турчак при этом добавил, что уже после старта праймериз, возможно, этот список будет расширен «с учетом оперативной обстановки, которая будет складываться в приграничной полосе».