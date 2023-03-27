Хабаровский губернатор Михаил Дегтярев пообещал поддержать организацию праймериз единороссов

Политолог Александр Кынев считает, что у ЛДПР нет шансов на победу в выборах мэра Хабаровска. По мнению политолога Ростислава Туровского, губернатор и его партия «поддержат Кравчука в рамках своего фактического альянса». «Конкуренция если и будет, то со стороны КПРФ и СР. В целом пока больших угроз для Кравчука нет, но попытки выдвижения сильных соперников не исключены. Если же ЛДПР и будет выдвигать кандидата, то лишь формально и для торга с Кравчуком. Смысла не вижу для выдвижения никакого, и только риски для мэра», – сказал он «Ведомостям».