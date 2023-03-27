Хабаровский губернатор Михаил Дегтярев пообещал поддержать организацию праймериз единороссов

Хабаровский губернатор Михаил Дегтярев пообещал поддержать организацию праймериз единороссовЕго собственная партия ЛДПР обещает определиться с кандидатом в мэры позже
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев (ЛДПР) обсудил с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком («Единая Россия») подготовку к предстоящим в единый день голосования 10 сентября выборам градоначальника. Хабаровск – один из пяти административных центров субъектов России наряду с Абаканом (Хакасия), Анадырем (Чукотка), Улан-Удэ (Бурятия) и Якутском, где мэр избирается прямым волеизъявлением жителей. 3 ноября 2022 г. собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, сообщали, что обсуждалась возможность отмены выборов мэра Хабаровска. 20 декабря 2022 г. Дегтярев в ходе «прямой линии» заявил, что выступает за прямые выборы мэра.
На встрече с Кравчуком губернатор подчеркнул, что «всенародные выборы – это наше достояние». «Очень важно, чтобы люди смогли выразить свою позицию. Избирательная кампания должна пройти законно, прозрачно и конкурентно. Добросовестный подход нужно соблюдать и при проведении праймериз от политической партии “Единая Россия”, членом которой является Сергей Кравчук», – заявил губернатор. Краевое правительство, пообещал он, окажет всестороннюю поддержку по организации как праймериз, так и самих выборов мэра города. Чтобы все, кто имеет возможность высказаться, сделали это. По его словам, «победить должен тот, за кого проголосует большинство хабаровчан».
Депутат гордумы Хабаровска, заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Иван Рыбин сообщил «Ведомостям», что партия «обязательно будет участвовать в выборах мэра». «По заветам [Владимира] Жириновского мы участвуем во всех выборах и выдвинем сильного кандидата. Я думаю, что в ближайшее время с итоговой кандидатурой определится и координатор регионального отделения [Михаил Дегтярев]», – сказал он. По словам Рыбина, конференция по выдвижению кандидата состоится в июне. Сейчас, уточнил депутат, идет «рассмотрение всех существующих перспективных кандидатов, которые бы могли побороться за подобный пост». Фамилий претендентов на выдвижение он не назвал. Ранее о планах участвовать в выборах мэра Хабаровска заявляли представители КПРФ и «Справедливой России».
Сергей Кравчук победил на выборах мэра Хабаровска 9 сентября 2018 г., набрав 39,97% голосов. Второе место тогда занял кандидат от КПРФ Максим Кукушкин (23,85%), третье – представитель ЛДПР Сергей Безденежных (20,86%). Последний с 2019 г. представляет Законодательную думу Хабаровского края в Совете Федерации (СФ), в 2021 г. он вышел из ЛДПР. Справоросс Никита Михалев занял на выборах мэра Хабаровска в 2018 г. четвертое место с результатом 9,95% голосов.
Политолог Александр Кынев считает, что у ЛДПР нет шансов на победу в выборах мэра Хабаровска. По мнению политолога Ростислава Туровского, губернатор и его партия «поддержат Кравчука в рамках своего фактического альянса». «Конкуренция если и будет, то со стороны КПРФ и СР. В целом пока больших угроз для Кравчука нет, но попытки выдвижения сильных соперников не исключены. Если же ЛДПР и будет выдвигать кандидата, то лишь формально и для торга с Кравчуком. Смысла не вижу для выдвижения никакого, и только риски для мэра», – сказал он «Ведомостям».
Региональное отделение ЛДПР находится в кризисе после ареста в 2020 г. занимавшего тогда пост губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по уголовному делу об организации двух убийств и покушения на убийство. После этого ЛДПР покинули многие его сторонники. 10 февраля 2023 г. Люберецкий городской суд приговорил Сергея Фургала к 22 годам строгого режима. Сам он пока остается членом ЛДПР. На фоне расследования и судебного процесса в отношении экс-губернатора Хабаровского края свои позиции в регионе укрепила «Единая Россия». 27 января в гордуме Хабаровска впервые с 2019 г. была создана фракция партии власти, в которую вошли 12 ранее состоявших в ЛДПР депутатов.