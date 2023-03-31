Еврокомиссия перенесла пересмотр потолка на российскую нефть

Еврокомиссия перенесла пересмотр потолка на российскую нефтьВ следующий раз такая возможность появится ближе к лету
Еврокомиссия (ЕК) сообщила странам Евросоюза, что потолок цен на российскую нефть пока не будет пересмотрен. Об этом написал Bloomberg 31 марта со ссылкой на источники. Сейчас он установлен на уровне в $60/барр.
Собеседники Bloomberg отметили, что Еврокомиссия уведомила власти стран-членов ЕС, что нынешний уровень потолка цен на нефть из России эффективно ограничивает доступ России к нефтедолларам, не разрушая при этом мировой рынок. По их словам, ЕК отметила, что большинство стран «большой семерки» на данный момент не готовы снижать ценовой потолок.
Среди стран Евросоюза нет большинства, которое позволило бы изменить уровень потолка цен, заявлял 30 марта официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри. 20 марта Bloomberg сообщил, что и Польша и страны Прибалтики призвали снизить ограничение цены на российскую нефть с $60 до хотя бы $49/барр.
Евросоюз объявил о введении эмбарго на морские поставки нефти из России 5 декабря 2022 г. До этого осенью решение ограничить цену на нефть (ввести потолок цены) из России было принято странами G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), к которым присоединились остальные страны ЕС, Австралия и некоторые страны Европы, не входящие в союз.
Потолок запрещает компаниям из стран, присоединившимся к санкциям, страховать и перевозить российскую нефть по отгрузочной цене выше установленной. Механизм предполагает, что с 15 января 2023 г. его участники могут пересматривать уровень ограничения каждые два месяца. При этом новый потолок должен быть минимум на 5% ниже цены, по которой Urals поставлялась за предыдущий период.
После введения санкций российским нефтяникам пришлось срочно перенаправлять нефть на новые рынки. В результате крупнейшими в 2022 г. покупателями российского сырья стали Индия и Китай, которые закупили 33,4 млн т и 86,25 млн т нефти соответственно. 28 марта 2023 г. министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия смогла перенаправить в другие страны весь выпавший объем экспорта нефти и нефтепродуктов.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк полагает, что для ЕК важна позиция США, которые хотят сохранить прежний уровень потолка цен на нефть из России. Также стороны хотят сохранить российскую нефть на глобальном рынке, добавляет он.
По словам Миронюка, экономики США и Европы достаточно сильно зависят от мировых цен на нефть. Если потолок цен будет снижен, российские компании могут сократить добычу еще ниже, что может привести к росту цен на международных торговых площадках до уровней, «способных повлиять на стагнацию экономического роста в США и ЕС», уточняет он. Еще одна причина не пересматривать ограничение цен в том, что при нынешнем его уровне европейские компании могут перевозить и страховать российскую нефть, считает эксперт.
В феврале 2023 г. вице-премьер Александр Новак говорил о добровольном сокращении добычи российскими нефтяниками в марте на 500 000 барр./сутки. Позднее было решено продлить это сокращение до июля.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин напоминает, что в следующий раз возможность скорректировать потолок цен появится ближе к лету, полагает он. Вопрос пересмотра ценовой планки будет обсуждаться, когда зависимость стран G7 от российского сырья еще больше снизится, рассуждает аналитик.
По данным Минфина, средняя цена Urals в феврале 2023 г. снизилась почти в 1,9 раза в годовом выражении и составила $49,56/барр.
Средняя цена на Urals во II квартале 2023 г., прогнозирует Миронюк, будет на уровне в $51/барр., в III квартале – $57/барр., а в IV – $64/барр. Аналитик понизил прогноз на II и III кварталы на $5/барр. и $2/барр. соответственно. Потавин, в свою очередь, ожидает сокращения дисконта на российскую нефть к Brent до 15-17% по мере налаживания логистических цепочек. Он прогнозирует, что во II квартале экспортная цена Urals будет находиться в диапазоне $45-50/барр., а к концу года вырастет до $55-60/барр.