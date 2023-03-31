Еврокомиссия перенесла пересмотр потолка на российскую нефть

Средняя цена на Urals во II квартале 2023 г., прогнозирует Миронюк, будет на уровне в $51/барр., в III квартале – $57/барр., а в IV – $64/барр. Аналитик понизил прогноз на II и III кварталы на $5/барр. и $2/барр. соответственно. Потавин, в свою очередь, ожидает сокращения дисконта на российскую нефть к Brent до 15-17% по мере налаживания логистических цепочек. Он прогнозирует, что во II квартале экспортная цена Urals будет находиться в диапазоне $45-50/барр., а к концу года вырастет до $55-60/барр.