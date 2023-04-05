Россиянам практически запретили покупать недвижимость в Литве

Россиянам практически запретили покупать недвижимость в ЛитвеДля белорусов эту возможность оставили
Сейм Литвы принял 4 апреля во втором чтении закон об ограничениях для граждан России и Белоруссии. Согласно документу, российским гражданам и юрлицам будет фактически запрещено приобретать недвижимость в Литве, если они не являются резидентами страны. И стать таковыми будет значительно сложнее. Для граждан Белоруссии возможность покупать недвижимость оставили.
Закон «Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины» будет действовать год с возможностью продления. Документ фактически называет россиян и белорусов ответственными за действия их правительств в украинском конфликте. Поэтому приобрести недвижимость смогут те, кто уже имеет ВНЖ и постоянное место жительство (ПМЖ) в Литве, а также те, кто эту недвижимость унаследует. Россияне могут получить ВНЖ, если решение об этом принимается на уровне правительства или в ситуации, когда у россиянина есть литовская шенгенская виза или ВНЖ в любой стране ЕС.