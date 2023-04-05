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Россиянам практически запретили покупать недвижимость в Литве

Для белорусов эту возможность оставили
Илья Лакстыгал
Unsplash

Сейм Литвы принял 4 апреля во втором чтении закон об ограничениях для граждан России и Белоруссии. Согласно документу, российским гражданам и юрлицам будет фактически запрещено приобретать недвижимость в Литве, если они не являются резидентами страны. И стать таковыми будет значительно сложнее. Для граждан Белоруссии возможность покупать недвижимость оставили.

Закон «Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины» будет действовать год с возможностью продления. Документ фактически называет россиян и белорусов ответственными за действия их правительств в украинском конфликте. Поэтому приобрести недвижимость смогут те, кто уже имеет ВНЖ и постоянное место жительство (ПМЖ) в Литве, а также те, кто эту недвижимость унаследует. Россияне могут получить ВНЖ, если решение об этом принимается на уровне правительства или в ситуации, когда у россиянина есть литовская шенгенская виза или ВНЖ в любой стране ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных