Россиянам практически запретили покупать недвижимость в Литве

Закон «Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины» будет действовать год с возможностью продления. Документ фактически называет россиян и белорусов ответственными за действия их правительств в украинском конфликте. Поэтому приобрести недвижимость смогут те, кто уже имеет ВНЖ и постоянное место жительство (ПМЖ) в Литве, а также те, кто эту недвижимость унаследует. Россияне могут получить ВНЖ, если решение об этом принимается на уровне правительства или в ситуации, когда у россиянина есть литовская шенгенская виза или ВНЖ в любой стране ЕС.