Владимир Путин проведет заседание Совета по госполитике в сфере защиты семьи и детей

Смысл проведения Года педагога и наставника состоит в том, чтобы «привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи, нашему будущему», говорил тогда президент. «Убежден, нужно больше рассказывать о том колоссальном вкладе, который внесли и вносят сегодня учителя, наставники в успех и достижения всей страны», – заявлял Путин. Тогда же он говорил о необходимости «формирования суверенной системы образования» на всех уровнях.