Владимир Путин проведет заседание Совета по госполитике в сфере защиты семьи и детей

Владимир Путин проведет заседание Совета по госполитике в сфере защиты семьи и детейМероприятие в Кремле будет посвящено роли педагога и наставника в воспитании детей и молодежи
18 апреля Владимир Путин проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной политике в сфере защиты семьи и детей. Темой мероприятия будет роль педагога и наставника в воспитании подрастающего поколения. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, близких к администрации президента.
Проведение мероприятия подтвердила сенатор Лилия Гумерова, являющаяся ответственным секретарем президентского совета. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, планируется ли такое мероприятие у Путина.
Президент 27 июня 2022 г. подписал указ о проведении в 2023 г. в России Года педагога и наставника. Правительство должно было, согласно документу, разработать план основных мероприятий, а органы исполнительной власти в регионах – провести свои мероприятия в рамках Года педагога и наставника.
Открытие Года педагога и наставника официально состоялось 2 марта 2023 г. Тогда Путин провел его в режиме видеоконференцсвязи, хотя должен был поехать в Пятигорск, где проходило мероприятие. Но тогда произошла диверсия в Брянской области, и Песков пояснял, что «по понятным причинам» открытие Года педагога и наставника пройдет в режиме видеоконференции. Тогда участники мероприятия собрались в Центре знаний «Машук».
Смысл проведения Года педагога и наставника состоит в том, чтобы «привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи, нашему будущему», говорил тогда президент. «Убежден, нужно больше рассказывать о том колоссальном вкладе, который внесли и вносят сегодня учителя, наставники в успех и достижения всей страны», – заявлял Путин. Тогда же он говорил о необходимости «формирования суверенной системы образования» на всех уровнях.
В Сочи с 13 по 15 апреля прошел всероссийский форум «Новая философия воспитания», куратором которого выступил внутриполитический блок Кремля. В нем приняли участие 400 советников директоров по воспитанию, а также региональных чиновников.
«В последние годы в закон об образовании вернулась ответственность государства не только за обучение и передачу знаний, но и за воспитание детей. Ушла постыдная формулировка про то, что образование – это услуга. Конечно, это было несправедливо по отношению ко всем людям, которые выбрали святую и очень важную профессию – обучение подрастающего поколения», – говорил на форуме первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Совет по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей является консультативным органом при президенте, который создан для взаимодействия госорганов, органов власти в регионах, общественных, научных организаций по вопросам в сфере защиты семьи и детей. Он также контролирует выполнение плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Председателем совета является спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В последний раз заседание совета проходило 4 июля 2019 г.