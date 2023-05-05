Внутренние пассажирские перевозки в Китае восстанавливаются

Внутренние пассажирские перевозки в Китае восстанавливаютсяВосстановление туристических расходов должно простимулировать спрос и экономический рост
В пятидневные первомайские праздники 2023 г. в Китае его граждане совершили 274 млн поездок всеми видами транспорта, что на 70,8% больше, чем в 2022 г., и на 19% больше первомая допандемийного 2019 года. Об этом сообщило министерство культуры и туризма КНР на своем веб-сайте. По данным ведомства, с 28 апреля по 3 мая ночной внутренний пассажиропоток 243 агломераций составил 77,68 млн человек, что на 14,5% больше того же периода 2022 г. Среди наиболее активных – Нанкин, коммерческий район Чанши, Чэнду, Сиань и др. Рост внутренних пассажирских перевозок в первые за три года общенациональные праздники без санитарных ограничений является одним из стимулов для роста китайской экономики.
«Дальность поездок и потребительская активность достигли рекордного уровня. Популярность Пекина, Ханчжоу, Дали и Сямыня, традиционных популярных туристических направлений в Китае, сохраняется. Большое внимание привлекают города интернет-знаменитостей Чунцин, Чанша и Цзыбо, а также нишевые направления, такие как Чансин и Сянджу», – говорится в сообщении министерства. По прогнозу Китайской академии туризма, в текущем году будет совершено около 4,55 млрд внутренних туристических поездок – на 73% больше, чем в 2022 г.
Восстанавливаются и расходы китайцев на туризм. За майские праздники граждане КНР потратили 148,056 млрд юаней ($22 млрд) – на 28,9% больше, чем в 2022 г., и примерно столько же, сколько в допандемийный первомай 2019 г. (+0,66%). За первомайскую пятидневку в Китае проведено 31 100 коммерческих представлений, включая кинопоказы, кассовые сборы по которым составили 1,519 млрд юаней ($219,7 млн).
Данным китайского минтуризма предшествовала публикация Государственного бюро статистики (ГБС) КНР от 30 апреля. По его данным, деловая активность в сфере услуг продолжила расти, хотя ее темпы и замедлились в апреле. Индекс PMI (уровень деловой активности предприятий. – «Ведомости») в непроизводственном секторе страны составил 56,4 в апреле 2023 г. (58,2 в марте). Индекс PMI выше 50 свидетельствует о расширении сектора, ниже 50 – о его сокращении.
По итогам I квартала 2023 г. ВВП Китая вырос на 4,5% в сравнении с I кварталом 2022 г. и на 2,2% – к IV кварталу 2022 г., сообщало ГБС КНР 18 апреля. После этого Citi повысил прогноз роста ВВП КНР в 2023 г. с 5,7 до 6,1%. Еще в марте годовой прогноз Международного валютного фонда был улучшен до 5,4%. Целевой показатель роста, заданный для китайской экономики в начале года бывшим премьером КНР Ли Кэцяном, – 5%. Этот ориентир был оглашен после того, как в начале декабря 2022 г. китайские власти взяли курс на отказ от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. На фоне такой политики в предыдущем году китайская экономика впервые с начала реформ в 1976 г. не смогла достигнуть целевых показателей в 5,5% роста ВВП и ограничилась 3%.
Рост объемов внутренних перевозок и трат китайских граждан в майские праздники – маркер восстановления внутреннего спроса на услуги и признак постепенного оздоровления экономики страны, считает заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин. В целом это явление согласуется с курсом китайских властей обеспечивать рост на основе не экспорта, а внутреннего рынка, создав в будущем так называемую систему двойной циркуляции, указывает эксперт. Те проблемы, которые отмечались в течение пандемии и по мере снятия постковидных ограничений, судя по официальным показателям, постепенно решаются, говорит он.
В этом году китайские власти умышленно сделали продолжительные майские праздники, чтобы простимулировать внутренний туризм и потребительский спрос, считает профессор СПбГУ Яна Лексютина. По ее мнению, это отражает обеспокоенность властей очень низким ростом ВВП в 2022 г. и в целом сильным спадом потребительского спроса в Китае, а также сильнейшим ударом по сфере услуг, нанесенным коронавирусными ограничениями 2020–2022 гг. Но сейчас, по крайней мере по данным китайских профильных ведомств, демонстрируется восстановление потребительского спроса и главное для властей и бизнеса – реанимировать сферу услуг, считает Лексютина. «Не секрет, что во время коронавирусных ограничений в Китае был нанесен ущерб мелкому и среднему бизнесу. Например, многие турфирмы вообще прекратили существование», – говорит эксперт.
У китайцев есть позитивные признаки оздоровления экономики вроде роста внутреннего туризма и трат на праздники, едва ли это объясняется какими-либо шагами правительства, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист Василий Кашин. Но индекс PMI в промышленности от Caixin упал ниже 50, замедлился и рост непроизводственной активности, напоминает эксперт. «Таким образом, ситуация пока неопределенная. Целевой показатель по ВВП, скорее всего, будет достигнут, если не произойдет какого-то катаклизма, сравнимого с первой волной коронавируса. Но тут вопрос в том, какие меры придется принимать для его достижения», – заключает Кашин.