Внутренние пассажирские перевозки в Китае восстанавливаются

По итогам I квартала 2023 г. ВВП Китая вырос на 4,5% в сравнении с I кварталом 2022 г. и на 2,2% – к IV кварталу 2022 г., сообщало ГБС КНР 18 апреля. После этого Citi повысил прогноз роста ВВП КНР в 2023 г. с 5,7 до 6,1%. Еще в марте годовой прогноз Международного валютного фонда был улучшен до 5,4%. Целевой показатель роста, заданный для китайской экономики в начале года бывшим премьером КНР Ли Кэцяном, – 5%. Этот ориентир был оглашен после того, как в начале декабря 2022 г. китайские власти взяли курс на отказ от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. На фоне такой политики в предыдущем году китайская экономика впервые с начала реформ в 1976 г. не смогла достигнуть целевых показателей в 5,5% роста ВВП и ограничилась 3%.