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Регионы отметят День Победы без массовых уличных мероприятий

В Москве 9 мая ждут нескольких лидеров стран СНГ
Софья Высоцкая Татьяна Князькова
Андрей Гордеев / Ведомости

Формат празднования 9 мая в 2023 г. в регионах России изменится: массовые шествия заменят более камерными мероприятиями. Такие меры продиктованы соображениями безопасности, говорят представители властей.

В частности, еще 18 апреля организаторы «Бессмертного полка» заявили о смене его формата. «[Шествия] не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказались [от очных акций] в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертный полк". Если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты», – говорила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» депутат Госдумы Елена Цунаева.

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«Это решение непосредственно организаторов этого шествия, но их вполне можно понять. Когда мы имеем дело с государством – спонсором терроризма де-факто, то здесь лучше принять меры предосторожности», – сказал 8 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что остается много форматов, в которых россияне могут принять участие, чтобы широко отметить День Победы.

Одним из таких форматов стал «Бессмертный полк для автомобилистов». Суть в том, чтобы водители украсили свои машины портретами ветеранов, рассказал один из организаторов акции «Бессмертный полк» Геннадий Иванов. Кроме того, он предложил прикреплять фотографии родственников к одежде. 

Еще одна акция – «Окна победы». Ее несколько лет назад запустило Российское движение школьников (создано по указу президента). Ее смысл заключается в том, чтобы поместить на окнах символику праздника. Забайкалье, Ставропольский край, Тверская и Рязанская области, Хабаровский край и многие другие регионы заявили о старте акции. 

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В Ивановской области на железнодорожном вокзале открыли выставку «Сплоченность русского народа». Причем посвящена она не только Великой Отечественной войне, но и «общественной поддержке спецоперации на Украине». К примеру, в рамках выставки можно сплести маскировочную сеть – объект открыт 24/7.

Правительства регионов сокращают число массовых мероприятий. К примеру, в городе Шахты Ростовской области отменили концерты, фейерверк и театрализованное шоу, которые  были анонсированы ранее. 

В Новосибирске нашли альтернативу очному и онлайн-формату «Бессмертного полка»: городской музей организует виртуальный показ портретов героев на улице с помощью видеотехники.

В Крыму большинство мероприятий пройдет в «закрытом» формате, например в театрах, музеях, концертных залах, а ветеранов поздравят адресно. «Речь о массовых праздниках в регионе не идет, это небезопасно», – сказал «Ведомостям» председатель комитета государственного совета Крыма по законодательству Сергей Трофимов.

Как минимум в 21 крупном городе России отменили парады. Среди них Липецк, Курган, Орел, Калуга, Саратов и др. В регионах, в которых все-таки мероприятия проводятся, усиливаются меры безопасности, заявляют региональные власти.

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Опробовать новые форматы 9 мая проще из-за опыта пандемии, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Перевод «Бессмертного полка» в офлайн-форматы заметят люди старшего поколения, но для более молодых россиян это «менее эмоционально», говорит эксперт.

Социолог Денис Волков уверен, что изменения в праздновании Дня победы не скажутся на настроениях россиян: «Основное <...> событие – парад на Красной площади, который многие смотрят в этот день по телевизору, – никто не отменял».

В Москве парад состоится. Песков анонсировал выступление на нем президента Владимира Путина. В Москве на День Победы ожидается пятеро иностранных государственных лидеров: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На празднование приглашен президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Кроме того, 8 мая в Москву прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несмотря на вопросы безопасности, об отмене празднования 9 мая речи и не шло, констатирует политолог Александр Немцев. По его словам, перед регионами возникла трудная задача не снизить масштаб празднования, но при этом обеспечить безопасность, особенно на фоне последних событий.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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