Регионы отметят День Победы без массовых уличных мероприятий

«Это решение непосредственно организаторов этого шествия, но их вполне можно понять. Когда мы имеем дело с государством – спонсором терроризма де-факто, то здесь лучше принять меры предосторожности», – сказал 8 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отметил, что остается много форматов, в которых россияне могут принять участие, чтобы широко отметить День Победы.