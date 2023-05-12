В Госдуме оценили возвращение к однодневному голосованию

С ним не согласился другой первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). «На мой взгляд и на взгляд фракции КПРФ возвращаться к одному дню голосования не просто есть смысл, а необходимо. Второй и третий дни ведут ко всякого рода подтасовкам», – заявил он «Ведомостям». Синельщиков допускает, что трехдневное голосование удобнее для избирателей, но оно возможно лишь «при честных избирательных комиссиях».