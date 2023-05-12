В Госдуме оценили возвращение к однодневному голосованию

В Госдуме оценили возвращение к однодневному голосованиюВыборы стали растягивать на несколько дней из-за пандемии COVID-19
В России следует вернуться к практике голосования на выборах в один день вместо трех уже этой осенью – к Единому дню голосования (ЕДГ) 10 сентября. Такое предложение содержится в письме члена Совета Федерации Елены Афанасьевой (ЛДПР) на имя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой. Документ был направлен 11 мая, сообщила «Ведомостям» Афанасьева.
В письме сенатор ссылается на решение Всемирной организации здравоохранения от 5 мая 2023 г. прекратить режим чрезвычайной ситуации по COVID-19, а также на повсеместную отмену санитарных ограничений в России. «<…> Предлагаю Центральной избирательной комиссии РФ воспользоваться своим правом и уже в ходе ближайшего Единого дня голосования в сентябре 2023 г. вернуться к привычному однодневному голосованию вместо трехдневного. Единый день голосования должен соответствовать своему названию», – отмечает она.
По мнению Афанасьевой, «норма, приемлемая в условиях пандемии, не должна превратиться в постоянную». Она также указывает, что переход обратно к однодневному голосованию снимет с членов избиркомов «колоссальную нагрузку» и сэкономит бюджетные средства, которые можно было бы направить на поддержку армии.
«Ведомости» направили запрос в ЦИК.
Закон, позволяющий проводить выборы в течение нескольких дней подряд, не более трех, в избирательных кампаниях любого уровня, принят Госдумой в 2020 г., в первый год пандемии коронавируса. Уточнялось, что изменения вводятся «в целях создания условий для защиты здоровья избирателей». Согласно этой норме, длительность голосования в регионах определяет соответствующая избирательная комиссия, а на федеральном уровне – ЦИК. Впервые трехдневное голосование использовалось в сентябре 2020 г.
Решение о введении трехдневного голосования [в 2020 г.] было своевременным и правильным, сообщил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов («Единая Россия»). По его мнению, такая система удобна для избирателей, что делает явку на выборах выше.
Кроме того, несмотря на отмену режима ЧС из-за пандемии Covid-19, в России «тема безопасности все еще актуальна», отметил он. Поэтому отказываться от трехдневного голосования «во всех смыслах нецелесообразно», считает Бессарабов.
С ним не согласился другой первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ). «На мой взгляд и на взгляд фракции КПРФ возвращаться к одному дню голосования не просто есть смысл, а необходимо. Второй и третий дни ведут ко всякого рода подтасовкам», – заявил он «Ведомостям». Синельщиков допускает, что трехдневное голосование удобнее для избирателей, но оно возможно лишь «при честных избирательных комиссиях».
Вернуть голосование в один день можно довольно быстро, уверен депутат, и успеть к сентябрьским выборам. Для этого нужно новое решение ЦИК.
Политолог Михаил Виноградов сомневается, что власти готовы вернуться к одному дню голосования в ближайшей перспективе. «Я бы не ожидал внесения изменений. С точки зрения регулирования явки избирателей и подсчета голосов многодневное голосование куда комфортнее, и не было признаков того, что власть им не удовлетворена», – сказал он «Ведомостям».
Политолог Ростислав Туровский считает, что шансов на положительный ответ ЦИКа на письмо Афанасьевой нет. Скорее, это очередной способ ЛДПР «заявить о себе», полагает эксперт. Он уверен, что в этом году процедура выборов меняться не будет. «Её использование формально было связано с пандемией, но сама практика выгодна властям и сохранится, поскольку она позволяет влиять на явку и в целом превратилась в удобную электоральную процедуру», – заявил Туровский «Ведомостям».
С введением трехдневного формата голосования значительно выросла нагрузка на членов избирательных комиссий, им стало сложнее физически выдерживать «трехдневный марафон», отмечает электоральный юрист Антон Рудаков. Однако система, по его мнению, оправдала себя, дав возможность проголосовать большему количеству избирателей.
Уровень прозрачности выборов не изменился, но партиям стало гораздо сложнее обеспечивать наблюдение за ходом голосования, сообщил юрист. «При трехдневном голосовании партиям необходимо мобилизовать гораздо большее количество сторонников, для того чтобы снабдить наблюдателями избирательные участки. Это по силам только крупным парламентским партиям», – говорит Рудаков.