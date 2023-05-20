Все думские определились со своими кандидатами в мэры Москвы

Нечаев, которого ведущий мероприятия представил «дядей Лешей» или «папой Лешей» – «кому как больше нравится», стоял в толпе рядом со сценой. «До выборов осталось чуть больше 100 дней. Я думаю, нам будет смешно все эти 100 дней, потому что человек, которого московское отделение выдвигается в мэры от нашей партии – это Владислав Даванков, человек с большим чувством юмора. Но если мы с москвичами изберем его мэром, смешно не будет уже никому», – отметил Нечаев.