Все думские определились со своими кандидатами в мэры Москвы«Новые люди» выдвинули Владислава Даванкова на пикнике
«Новые люди» стали последней думской партией, которая так или иначе объявила о своем кандидате в мэры Москвы, им стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. С 2013 г. он занимал пост вице-президента компании Faberlic.
В 2017 г. он стал гендиректором фонда поддержки образовательных программ «Капитаны России», а в 2018 г. перешел на работу заместителем руководителя АНО «Россия – страна возможностей» (занимается в том числе организацией кадровых проектов, таких как «Лидеры России»). В 2021 г. возглавил предвыборный штаб партии «Новые люди» и прошел в Госдуму.
Сооснователем компании Faberlic, а затем и партии, был давний партнер Алексея Нечаева по бизнесу, родственник Владислава Александр Даванков («Коммерсантъ» называл его «старшим братом» Даванкова-младшего). В Госдуму тот не избрался: его исключили из списка кандидатов из-за наличия греческого гражданства, как говорили в ЦИК (в партии с этим были не согласны).
До того, как было официально объявлено о выдвижении Даванкова, близкий к партии собеседник не исключал, что на выборы в городе пойдет глава думского комитета по туризму, бывший продюсер Fight Nights Global Сангаджи Тарбаев (избран от Калмыкии). Но на конференции «в формате пикника» «Новые люди» презентовали в качестве будущего кандидата Даванкова: официально старт кампании не объявлен.
Пикник прошел в столичном Серебряном бору. Партия развлекала своих сторонников и журналистов квизами и стендапом, а сам Даванков жарил шашлык. Он подчеркнул, что использовал «не простое мясо», а переданное кабардинским отделением партии специально по этому случаю.
Нечаев, которого ведущий мероприятия представил «дядей Лешей» или «папой Лешей» – «кому как больше нравится», стоял в толпе рядом со сценой. «До выборов осталось чуть больше 100 дней. Я думаю, нам будет смешно все эти 100 дней, потому что человек, которого московское отделение выдвигается в мэры от нашей партии – это Владислав Даванков, человек с большим чувством юмора. Но если мы с москвичами изберем его мэром, смешно не будет уже никому», – отметил Нечаев.
Зампред фракции Сардана Авксентьева вспоминала работу мэром Якутска в 2018-2021 гг. (правда, должность она покинула по собственному желанию). Самое сложное заключалось в постоянной заботе и ответственности о городе, «который тебе подарили люди». «Ты ни разу не начальник, не господин, ты старший по городу. Твоя рука всегда должна быть на пульсе», – указала она.
Сам Даванков, выступая перед партийцами, раскритиковал строительные проекты. «Вот я живу на Шелепихе, сейчас там реальная проблема – была набережная, на ней гуляли с детьми. Сейчас там строят шесть полос, которые будут вести прямо к Белому дому. Зачем эта дорога? Опять не посоветовались с людьми», – сетовал он. В основе предвыборной программы Даванкова – мораторий на уплотнительную застройку и курс на равномерное развитие города.
Даванков также пообещал новый проект, который называется «Миллион айтишниц». Это позволит обучить девушек и женщин основам кодинга, принципам работы с нейросетями и искусственным интеллектом, а также трудоустроить их по итогам обучения, заверил депутат.
«Я, может быть, не лучший завхоз, которого мы все ждем, но я точно знаю и понимаю, как строить большие проекты и компании. Я делал это в бизнесе, я делал это в общественных проектах», – заключил Даванков.
19 мая «Коммерсантъ» сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет баллотироваться на новый срок как кандидат от партии «Единая Россия», а не в качестве самовыдвиженца, как в прошлые выборы. Со ссылкой на исследовательскую группу Russian Field газета отметила, что если выборы пройдут в ближайшее воскресенье, то градоначальник наберет 66,8% голосов.