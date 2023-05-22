Си Цзиньпин провозгласил «новую эру» на саммите Китай – Центральная Азия

О каких контрактах договорились на саммите

В форуме также приняли участие представители китайского и центральноазиатского бизнеса. Китайская государственная инвестиционная корпорация CITIC Group подписала пять коммерческих документов на сумму более $1,6 млрд с казахстанскими компаниями для реализации проектов в энергетической и нефтехимической отраслях.

Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) согласилась инвестировать в расширение производственных мощностей Шимкентского НПЗ и увеличить пропускную способность трубопровода Казахстан – Китай. Компания China Nonferrous Metal Mining выразила желание построить медеплавильный завод в Казахстане совместно с компанией Kaz Minerals. Huawei захотела принять участие в совместном проекте по цифровизации железнодорожной сети в Казахстане.

С 2005 г. валовой приток китайских инвестиций в Казахстан достиг $23,2 млрд, что делает Китай четвертым по величине инвестором в экономику республики после Нидерландов, США и Швейцарии.