Си Цзиньпин провозгласил «новую эру» на саммите Китай – Центральная Азия

Си Цзиньпин провозгласил «новую эру» на саммите Китай – Центральная АзияПекин пообещал лидерам сразу нескольких постсоветских республик поддержку и сотрудничество
По итогам первого очного форума президенты Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана, а также председатель КНР Си Цзиньпин подписали Сианьскую декларацию. Участники саммита, который китайский лидер назвал «новой эрой» в отношениях с регионом, договорились создать механизм общения глав постсоветских государств и Китая. Встречи будут проходить поочередно каждые два года в формате Центральная Азия (ЦА) – Китай. Следующая встреча шести лидеров запланирована на 2025 г. в Казахстане.
Декларация, опубликованная 20 мая «Синьхуа», состоит из 15 пунктов. Они разбиты на несколько блоков вопросов: безопасность, логистика, торгово-экономическое взаимодействие, гуманитарное сотрудничество и экология. К примеру, лидеры стран выступили против вмешательства иностранных держав во внутренние дела других государств, а также против «попыток дискредитации легитимной государственной власти» и провоцирования цветных революций.
Си заявил, что Пекин готов способствовать укреплению потенциала правоохранительных органов и армий стран региона, и пообещал «поддержать их независимые усилия по обеспечению региональной безопасности и борьбе с терроризмом, а также работать с ними над укреплением кибербезопасности». Кроме того, он сообщил, что работает над созданием в Китае регионального антитеррористического центра для обучения сил безопасности республик ЦА.
ЦА интересна Пекину в первую очередь с точки зрения безопасности, считает научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. «Из этого региона исходят террористические угрозы – главным образом для Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Поэтому китайские руководители вкладывают свои ресурсы в безопасность региона и принимают участие в подготовке антитеррористических сил этих государств, – говорит эксперт. – В меньшей степени регион важен с точки зрения экономического сотрудничества: ресурсов этих государств недостаточно для удовлетворения китайских потребностей».
Но на саммите говорили и об экономическом взаимодействии с постсоветскими республиками. Только за первые четыре месяца 2023 г. товарооборот Китая с пятью постсоветскими странами вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более $25 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР. По итогам 2022 г. товарооборот с участниками саммита превысил $70 млрд.
О каких контрактах договорились на саммите
В форуме также приняли участие представители китайского и центральноазиатского бизнеса. Китайская государственная инвестиционная корпорация CITIC Group подписала пять коммерческих документов на сумму более $1,6 млрд с казахстанскими компаниями для реализации проектов в энергетической и нефтехимической отраслях.
Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) согласилась инвестировать в расширение производственных мощностей Шимкентского НПЗ и увеличить пропускную способность трубопровода Казахстан – Китай. Компания China Nonferrous Metal Mining выразила желание построить медеплавильный завод в Казахстане совместно с компанией Kaz Minerals. Huawei захотела принять участие в совместном проекте по цифровизации железнодорожной сети в Казахстане.
С 2005 г. валовой приток китайских инвестиций в Казахстан достиг $23,2 млрд, что делает Китай четвертым по величине инвестором в экономику республики после Нидерландов, США и Швейцарии.
В вопросах логистики лидеры стран оценили значимость китайского инфраструктурного проекта «Один пояс – один путь», запущенного в 2013 г. В рамках проекта стороны договорились завершить строительство железной и автомобильной дорог Китай – Киргизия – Узбекистан. А также отметили важность запуска казахстанско-китайской железной дороги Аягуз – Тачэн. Кроме того, договорились начать строительство автомагистрали Китай – Таджикистан – Узбекистан. Помимо этого они выступили за ускоренное возведение четвертой линии газопровода Туркменистан – Китай.
Участники форума также подписали меморандумы о взаимопонимании по индустриально-инвестиционному сотрудничеству ЦА – Китай, укреплению торгово-экономического сотрудничества, продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и др. Си предложил расширить трансграничную торговлю и пообещал выделить $3,8 млрд безвозмездной помощи странам Центральноазиатского региона.
Китай пытается уравновесить Россию в регионе, отмечает специалист по ЦА Галия Ибрагимова. Лукин же считает, что Китай не заинтересован в вытеснении России из ЦА: «Движение на этом направлении Пекин согласовывает с Москвой. Другое дело, что китайцы в некотором смысле пытаются частично взять на себя проблемы безопасности в регионе, учитывая занятость России на других направлениях глобальной политики».