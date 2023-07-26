Принятие закона о судебной реформе вызвало в Израиле усиление протестов

Принятие закона о судебной реформе вызвало в Израиле усиление протестовДело может дойти до досрочных выборов
Израильская медицинская ассоциация, которая представляет около 95% врачей в стране, 25 июля объявила о начале 24-часовой забастовки в знак протеста против принятого законопроекта о судебной реформе. В тот же день ведущие израильские газеты вышли с окрашенными в черный цвет первыми полосами и заголовком «Черный день для израильской демократии». Еще до принятия законопроекта более 1100 офицеров военно-воздушных сил Израиля объявили, что откажутся проходить сборы в случае принятия документа. К демаршу присоединились свыше 10 000 резервистов сухопутных войск и 300 резервистов из подразделения кибербезопасности вооруженных сил. Согласно отчету аналитического центра Startup Nation Central, из-за политического кризиса 22% из 500 опрошенных высокотехнологичных компаний перевели свои средства за рубеж, а 8% перенесли туда свои штаб-квартиры.
Накануне вечером парламент принял закон, ограничивающий полномочия верховного суда в части ветирования принятых законов. За документ из 120 депутатов проголосовало только 64 представителя правящей коалиции во главе с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, а остальные демонстративно покинули сессию. И пока израильский премьер и его союзники праздновали победу, десятки тысяч людей продолжили акции протеста в Иерусалиме и Тель-Авиве.
Документ предусматривает лишение права верховного суда отменять законодательные акты и накладывать вето на решения правительства, а также влиять на назначения высших должностных лиц. Теперь парламент сможет большинством в 61 голос повторно принять законы, ранее заблокированные верховным судом. Также реформы предполагают изменение состава специального комитета, назначающего судей. Сегодня в него входят девять членов – пять юристов и судей и по два представителя от правительства и парламента. Законодатели хотят увеличить число членов этого комитета до 11 человек, восемь из которых представляли бы интересы кнессета.
С точки зрения оппозиции, такой порядок нарушит систему сдержек и противовесов в государстве и позволит Нетаньяху и его союзникам сконцентрировать всю полноту власти в своих руках. Кроме того, противники реформы напоминают, что против действующего премьера проводится судебное разбирательство по делу о коррупции, а новый закон позволит ему избежать ответственности. Поэтому с начала года в Израиле не прекращаются акции протестов, численность которых доходила до 0,6 млн из 9 млн человек населения страны.
Сразу после принятия законопроекта бывший премьер и лидер оппозиционной центристской партии «Еш Атид» (24 места в кнессете) Яир Лапид назвал голосование в парламенте «печальным днем» для израильской государственности и пообещал 25 июля обратиться в верховный суд с целью оспорить закон. «Это не победа коалиции, это величайший и самый опасный национальный кризис, с которым нам когда-либо приходилось сталкиваться», – заявил он. Еще один бывший премьер – Эхуд Ольмерт сказал, что Израиль «идет к гражданской войне». По его словам, страна столкнулась «с волной гражданского неповиновения со всеми вытекающими последствиями для стабильности и работоспособности правительства».
Проект судебной реформы критикует и администрация США – главного союзника Израиля. Накануне голосования 24 июля президент Джо Байден призвал Нетаньяху не спешить с продвижением законопроекта в парламенте, пока не будет достигнут общественный консенсус.
Нетаньяху отвергает эти обвинения. «Сегодня мы совершили необходимый демократический акт, который призван восстановить определенный баланс между ветвями власти», – заявил Нетаньяху в телевизионном обращении 24 июля. Он также пообещал восстановить диалог с оппозицией и призвал к национальному единству.
От продвижения судебной реформы зависит политическое выживание правого правительства Нетаньяху, включая самого премьера, считает израильский востоковед Александра Аппельберг. «Эта реформа позволит Нетаньяху назначить на министерские должности любого подходящего для себя кандидата, даже, например, неоднократно осужденного за мошенничество и коррупцию своего союзника лидера правой религиозной партии ШАС Арье Дери, чье возвращение в правительство до сих блокировал суд», – сказала эксперт. По словам Аппельберг, сам Нетаньяху – фигурант нескольких дел, связанных с коррупцией и злоупотреблением, поэтому он лично заинтересован в ослаблении судебной системы. От этого выигрывают также его партнеры по коалиции, продолжает эксперт: «Ультраортодоксальные партии давно пытаются провести закон, который бы позволял религиозной молодежи вообще не служить в армии (в то время как остальные израильтяне – и мужчины, и женщины – проходят обязательную службу). Верховный суд отклонял такие попытки как откровенно дискриминационные». При этом самые радикальные члены коалиции – министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр финансов Бецалель Смотрич – смогут продвигать законы, ведущие к аннексии оккупированных территорий на Западном берегу реки Иордан, которые в прошлом не были допущены верховным судом, добавила Аппельберг. Отказ резервистов от службы в армии наносит серьезный урон обороноспособности государства, хотя пока непонятно, как этот демарш далеко зайдет, говорит Аппельберг. Теоретически текущим кризисом в Израиле смогут воспользоваться Иран, «Хезболла» и ХАМАС – региональные соперники страны в регионе. «Но едва приходится говорить об ослаблении оборонных возможностей Израиля: страна все еще самая мощная сила на Ближнем Востоке, которая поддерживается США. В Вашингтоне наметился серьезный раскол относительно оценок происходящего. Но американцы вряд ли в перспективе откажутся от поддержки Израиля», – сказала эксперт.
Несмотря на беспрецедентные протесты, правящая коалиция вряд ли отменит судебную реформу, полагает ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. С другой стороны, продолжает эксперт, протесты будут только нарастать, а сложившаяся ситуация сможет привести к распаду кабинета министров и досрочным выборам, а на них, скорее всего, победят центристы, которые вернут законодательное поле Израиля в привычное русло.