Принятие закона о судебной реформе вызвало в Израиле усиление протестов

От продвижения судебной реформы зависит политическое выживание правого правительства Нетаньяху, включая самого премьера, считает израильский востоковед Александра Аппельберг. «Эта реформа позволит Нетаньяху назначить на министерские должности любого подходящего для себя кандидата, даже, например, неоднократно осужденного за мошенничество и коррупцию своего союзника лидера правой религиозной партии ШАС Арье Дери, чье возвращение в правительство до сих блокировал суд», – сказала эксперт. По словам Аппельберг, сам Нетаньяху – фигурант нескольких дел, связанных с коррупцией и злоупотреблением, поэтому он лично заинтересован в ослаблении судебной системы. От этого выигрывают также его партнеры по коалиции, продолжает эксперт: «Ультраортодоксальные партии давно пытаются провести закон, который бы позволял религиозной молодежи вообще не служить в армии (в то время как остальные израильтяне – и мужчины, и женщины – проходят обязательную службу). Верховный суд отклонял такие попытки как откровенно дискриминационные». При этом самые радикальные члены коалиции – министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр финансов Бецалель Смотрич – смогут продвигать законы, ведущие к аннексии оккупированных территорий на Западном берегу реки Иордан, которые в прошлом не были допущены верховным судом, добавила Аппельберг. Отказ резервистов от службы в армии наносит серьезный урон обороноспособности государства, хотя пока непонятно, как этот демарш далеко зайдет, говорит Аппельберг. Теоретически текущим кризисом в Израиле смогут воспользоваться Иран, «Хезболла» и ХАМАС – региональные соперники страны в регионе. «Но едва приходится говорить об ослаблении оборонных возможностей Израиля: страна все еще самая мощная сила на Ближнем Востоке, которая поддерживается США. В Вашингтоне наметился серьезный раскол относительно оценок происходящего. Но американцы вряд ли в перспективе откажутся от поддержки Израиля», – сказала эксперт.