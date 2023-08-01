Матвиенко предложила создать Совет по интеграции новых регионов

Для работы этого органа необходимо «начинать все с чистого лица»: с законодательства, нормативных актов, считает она. Этот совет также может заниматься парламентским контролем по ключевым вопросам происходящего на этих территориях. «У нас есть такой опыт: у нас есть отдельный совет по [вопросам развития] лесного комплекса; мы создали совет по региональному здравоохранению, поскольку мы всё время делаем акцент на регионы, на субъекты, и очень много вопросов удалось решить», – цитирует Матвиенко пресс-служба Кремля.