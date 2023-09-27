Новые регионы устанавливают порядок избрания глав муниципалитетов

Новые регионы устанавливают порядок избрания глав муниципалитетовВ ДНР и ЛНР мэры будут избираться депутатами после фильтрации конкурсной комиссией
Народный совет Луганской народной республики (ЛНР) принял поправки в региональный закон о местном самоуправлении, в соответствии с которыми предусмотрен единый порядок избрания глав муниципалитетов «представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией». Об этом рассказал на заседании глава комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению, регламентным вопросам и депутатской этике Александр Криеренко.
В Донецкой народной республике (ДНР) уже избран первый глава муниципалитета. 25 сентября депутаты местного совета Макеевки – второго по численности города региона – по представлению главы республики Дениса Пушилина избрали мэром Владислава Ключарова, занимавшего этот пост с февраля 2022 г. Такие выборы – первые в истории ДНР. С момента провозглашения независимости в 2014 г. руководителей городских и районных администраций назначал глава республики, а местного самоуправления не было.
Предыдущие муниципальные выборы прошли в 2010 г., когда Донецкая область была в составе Украины. После становления тогда еще непризнанной республики ее парламент принял закон, по которому первые местные выборы могли быть проведены по решению главы ДНР. После вхождения ДНР в состав России региональный парламент 14 августа 2023 г. принял закон о местном самоуправлении, по которому глава муниципального образования избирается местным советом депутатов из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В заключительных и переходных положениях этого же закона сказано, что глав вновь образованных муниципалитетов избирают в соответствии с ч. 5 ст. 11 федерального конституционного закона о вступлении республики в состав РФ, т. е. по представлению главы ДНР.
Как пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы Народного совета ДНР, такой особый порядок распространяется на муниципалитеты региона, так как все они были созданы по итогам выборов 10 сентября. «В последующем избрание глав муниципальных образований будет проходить по общему порядку, предусмотренному ст. 35 закона ДНР «О местном самоуправлении в ДНР», – кандидаты на пост главы муниципального образования представляются конкурсной комиссией по результатам проведенного конкурса», – пояснили в региональном парламенте.
Весной 2023 г. в республике было создано 12 городских и 18 муниципальных округов. Часть из них расположена на подконтрольной ВСУ территории, поэтому местные выборы прошли в советы 11 городских и 10 муниципальных округов. В них, как сообщал Центризбирком, баллотировалось примерно 2500 кандидатов от пяти парламентских партий. Большинство мест в муниципальных советах досталось «Единой России». За единороссов на местных выборах в регионе проголосовало от 75,49 до 80,52% избирателей.
В Запорожской и Херсонской областях законы об избрании глав муниципальных образований пока не приняты. При создании органов местного управления в Херсонской области руководствуются федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и федеральным конституционным законом «О принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта – Херсонской области», сообщила «Ведомостям» председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова. В соответствии с законом главы вновь образованных муниципальных образований избираются представительными органами таких муниципальных образований из числа кандидатов, представленных губернатором Херсонской области, и возглавляют местную администрацию.
Аналогичная норма предусмотрена и в Запорожской области. Впрочем, Бердянский окружной совет депутатов на втором заседании 26 сентября утвердил порядок избрания главы муниципального округа, сообщил представитель пресс-службы местной администрации. Отмечается, что это «является важным шагом в процессе перехода от военно-гражданской администрации к администрации муниципального округа». Как именно будет избран глава, там не уточнили.
Порядок избрания глав муниципалитетов во всех новых регионах будет одинаковым, считает политолог Ростислав Туровский. «Он же наиболее распространен в стране в целом. Речь идет о стандартной модели сити-менеджера, которая позволяет контролировать отбор глав администраций главой региона через конкурсные комиссии. Это позволит укрепить вертикаль, но и повысит ответственность глав регионов за функционирование муниципальной власти», – сказал он.