Новые регионы устанавливают порядок избрания глав муниципалитетов

Предыдущие муниципальные выборы прошли в 2010 г., когда Донецкая область была в составе Украины. После становления тогда еще непризнанной республики ее парламент принял закон, по которому первые местные выборы могли быть проведены по решению главы ДНР. После вхождения ДНР в состав России региональный парламент 14 августа 2023 г. принял закон о местном самоуправлении, по которому глава муниципального образования избирается местным советом депутатов из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. В заключительных и переходных положениях этого же закона сказано, что глав вновь образованных муниципалитетов избирают в соответствии с ч. 5 ст. 11 федерального конституционного закона о вступлении республики в состав РФ, т. е. по представлению главы ДНР.