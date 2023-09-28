Владимир Путин провел переговоры с президентом Южного Судана Салвой Кииром

Владимир Путин провел переговоры с президентом Южного Судана Салвой КииромЮжносуданский лидер заверил в безальтернативности дружбы с Россией
Президент Южного Судана Салва Киир, занимающий эту должность с момента обретения страной независимости в 2011 г., 28 сентября встретился с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Во время встречи Киир заверил российского лидера в том, что страна не видит альтернатив дружбе с Россией.
Путин на открытой части встречи заявил, что если в 2022 г. товарооборот между Россией и Южным Суданом несколько упал, то в 2023 г. «мы являемся свидетелями того, что товарооборот растет», не указав конкретных цифр.
«У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы создания второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей», – сказал Путин.
Что такое Южный Судан
Южный Судан – самая молодая страна – член ООН. Она добилась независимости от Судана, который эксплуатировал ее нефтяные ресурсы, в 2011 г., после продолжавшейся десятилетия вооруженной борьбы повстанцев с хартумом, повлекшей тысячи человеческих жертв. В 2013 и 2016 гг. в стране происходили вспышки уже внутренней гражданской войны, урегулированные к 2020 г. при посредничестве ООН. По данным Всемирного банка, 80,2% населения страны живет за чертой бедности. В 2023 г. около 9,4 млн человек, или 76% населения, нуждаются в гуманитарной помощи, что на полмиллиона человек больше, чем в 2022 г.
Путин также напомнил, что между Россией и Южным Суданом существуют связи в гуманитарной сфере и в российских вузах «проходят подготовку граждане вашего государства, и мы намерены расширять это сотрудничество», не указав числа обучающихся. Кроме того, по словам российского лидера, у африканской страны есть прямые контакты с российскими регионами, «в том числе с Татарстаном». «Рассчитываю на то, что и это направление деятельности будет только развиваться», – выразил надежду Путин. Российский лидер также отметил, что Россия готова «делать все», чтобы урегулировать сложности внутри региона. «Рад тому, что вы нашли возможность приехать в Россию, обсудить все эти вопросы, так же как и вопросы региональной стабильности, безопасности. Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение по этим вопросам», – сказал президент России.
Киир, поблагодарив российского лидера за прием, отметил, что пока не может сказать, что «сегодня у нас уже есть серьезный задел» в торгово-экономических отношениях. «Мы самая молодая нация на планете. Нам необходимо иметь сильных, влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. Мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами», – при этом заверил южносуданский президент.
Другие подробности переговоров Путина и Киира не сообщались, однако области, которые интересовали обе стороны, проясняются из состава делегаций переговорщиков. В состав южносуданской вошли, кроме президента, глава МИД страны Джеймс Пития Могга Морган, министр обороны Чол Тон Балок, гендиректор Бюро внутренней безопасности страны Акол Кур Куч и гендиректор Бюро общей разведки страны Саймон Йиен Макуач Мут, а также советники Киира. С российской стороны, кроме Путина, в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Николай Шульгинов, замминистра обороны Александр Фомин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков, а также чрезвычайный и полномочный посол России в Южном Судане Владлен Семиволос.
До обретения независимости на Южный Судан приходилось до 75% добычи нефти его метрополии, Судана. Согласно BP Statistical Review of World Energy, доказанные запасы нефти Южного Судана составляют 500 млн т. По данным МИД России, «компания с российским капиталом» «Сафинат» построила в южносуданском городе Бентиу упоминавшийся Путиным на переговорах НПЗ мощностью 8 000 барр./сутки. НПЗ был фактически готов к эксплуатации в конце 2013 г., но в ходе начавшегося внутреннего конфликта подвергся нападениям в 2013-2018 гг.
Компания трижды восстанавливала завод за свой счет, его стоимость выросла в итоге до $38 млн. В 2015 г. «Сафинат» обусловила дальнейшие ремонтные работы выплатой Джубой ее доли в предприятии (30%) и обеспечением безопасности, чего добилась в 2018 г. ($6,75 млн). При этом конкретный «российский участник» компании не назывался. В октябре 2018 г. министр нефти Южного Судана Эзекиль Лол Гаткуот подписал в Москве меморандум о взаимопонимании с российской госкомпанией «Зарубежнефть», которая занимается геологоразведкой, обустройством и эксплуатацией в ряде развивающихя стран Африки, Азии и Латинской Америки. По словам министра нефти страны Пуот Канг Чол, добыча в Южном Судане в апреле 2023 г. составляла 169 141 барр./сутки.
Единственный интерес южносуданская нефть представляет для экспорта в соседние страны региона, в частности, Уганду, но не за пределы континента, отмечает научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов. По его словам, власти страны отчаянно нуждаются в помощи как технологиями для переработки и извлечения нефти, так и в помощи для обеспечения безопасности. Учитывая внутреннюю обстановку перманентного социально-экономического и политического кризиса, никакой внешний бизнес не может зайти туда, если ему не предоставлены гарантии безопасности, и, скорее всего, это будут лишь аффилированные с государством структуры, полагает Лукьянов. «Очевидно, что лидер этой страны хочет заручиться организационной, технологической поддержкой от российского государства, бизнеса и силовиков. Но при этом он готов получить ее от кого угодно – от Китая до США, от ЕС до африканских соседей, так как внутренних финансовых, технологчиеских и организационных ресурсов у страны нет», – замечает эксперт.
С началом в Судане гражданской войны Южный Судан укрепил связи с соседями на юго-востоке и востоке – с Угандой, Эфиопией и Кенией, последняя имеет выход к морю, продолжает Лукьянов. Эти страны – выгодополучатели от «разворота» нефтяных потоков Южного Судана с суданского направления, где с апреля идет гражданская война, говорит он. «Элиты трех стран-партнеров Южного Судана активно лоббируют привлечение России, чтобы извлекать при ее технической помощи и транспортировать безопасно южносуданскую нефть», – говорит Лукьянов.
Судан в последние годы активно занимался геологоразведкой месторождений нефти и газа, говорит доцент факультета мировой политик МГУ, африканист Наталья Пискунова. Но, по ее словам, реальных технических и финансовых возможностей для активной добычи у страны нет. «В этом плане переработка нефтепродуктов при помощи инвестиций из других стран – прежде всего, России и Китая, который играл важную роль в межсуданском урегулировании 2011-2013 гг., становится наиболее актуальной», – заключает Пискунова.