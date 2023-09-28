Владимир Путин провел переговоры с президентом Южного Судана Салвой Кииром

Единственный интерес южносуданская нефть представляет для экспорта в соседние страны региона, в частности, Уганду, но не за пределы континента, отмечает научный сотрудник Института востоковедения Григорий Лукьянов. По его словам, власти страны отчаянно нуждаются в помощи как технологиями для переработки и извлечения нефти, так и в помощи для обеспечения безопасности. Учитывая внутреннюю обстановку перманентного социально-экономического и политического кризиса, никакой внешний бизнес не может зайти туда, если ему не предоставлены гарантии безопасности, и, скорее всего, это будут лишь аффилированные с государством структуры, полагает Лукьянов. «Очевидно, что лидер этой страны хочет заручиться организационной, технологической поддержкой от российского государства, бизнеса и силовиков. Но при этом он готов получить ее от кого угодно – от Китая до США, от ЕС до африканских соседей, так как внутренних финансовых, технологчиеских и организационных ресурсов у страны нет», – замечает эксперт.