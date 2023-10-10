Выборы в Баварии и Гессене выиграли правые и крайне правые

Выборы в Баварии и Гессене выиграли правые и крайне правыеДавление на крайне правую «Альтернативу для Германии» превратилось в открытую травлю
Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем показала худший результат в истории на местных выборах в федеральных землях Бавария и Гессен. Куда более внушительные результаты показали германские правые – консервативный блок ХДС/ХСС и крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Сестринская партия ХДС – Христианско-социальный союз (ХСС) одержал в Баварии уверенную победу с результатом 36,4%. Для ХСС это неудовлетворительный результат, который тем не менее свидетельствует об убедительном лидерстве партии в Баварии. 2-е место впервые заняла АдГ с 16%. СДПГ же поставила антирекорд, набрав всего 8% – худший результат партии в Баварии за всю историю. На выборах в Гессене хорошо себя показал ХДС, набравший 34,4% голосов. 2-е место также заняла АдГ – с результатом 18,4%. СДПГ получила всего лишь 15,2%, почти на 5% меньше, чем в 2018 г.
Результаты выборов демонстрируют сильное недовольство немцев правительством. Согласно данным опроса от ARD-Deutschland Trend, четверо из пяти немцев негативно оценивают деятельность правительства Шольца. Например, в Гессене лидером партийного списка от СДПГ является министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, которую упрекают в нерешительных действиях в борьбе с потоком нелегальных мигрантов. При этом выступающая за жесткий контроль иммиграции АдГ изолирована – другие политические силы отказываются от сотрудничества с ней, а рост ее популярности ставит под угрозу жизни ее лидеров. 4 октября было совершено покушение на жизнь сопредседателя АдГ Тино Хрупаллы. На сайте партии было опубликовано сообщение о том, что политика укололи иглой с неизвестным веществом. Он был помещен в отделение интенсивной терапии в больнице. Ранее был жестоко избит кандидат от АдГ в ландат Андреас Юрка, после чего он снял свою кандидатуру.
Провал СДПГ на выборах свидетельствует о низком уровне поддержки правительства, отмечает старший научный сотрудник сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин. Из правящей коалиции достойным результатом могут похвастаться только «Зеленые», что объясняется их сплоченным электоратом, голосующим за зеленую повестку. СДПГ же находится в глубочайшем кризисе, к которому причастен и сам Шольц. ХДС при удачном стечении обстоятельств, наоборот, может нарастить рейтинг, но и эта партия постепенно теряет свой облик. По словам Камкина, разница между социал-демократами и христианскими демократами размывается, что приводит к голосованию за личность политика, а не за политическую программу. Что же касается АдГ, то она и далее будет усиливать свои позиции и, как следствие, столкнется с усилением давления на нее, резюмирует эксперт.
Выборы действительно можно оценить как большую неудачу правящей коалиции, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Самые большие потери на них понесли именно три правящие партии, наряду с этим очевидно усиление правого фланга немецкой политики – ХДС и АдГ. Успех последней на этот раз не является локальным выигрышем на территории бывшей ГДР, где партия традиционно сильна. По словам эксперта, неудовлетворительная деятельность текущего правительства в области экономики и миграции привела к тому, что у АдГ появились сторонники и на западе Германии, в Баварии и Гессене, которые казались сложными для германских ультраправых регионами. Среди новых избирателей АдГ можно выделить бывших сторонников ХДС и «Зеленых», а также людей, которые раньше вообще не голосовали. При этом открытая травля АдГ продолжается и запрет партии также вероятен, резюмирует Соколов.