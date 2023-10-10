Выборы в Баварии и Гессене выиграли правые и крайне правые

Выборы действительно можно оценить как большую неудачу правящей коалиции, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Самые большие потери на них понесли именно три правящие партии, наряду с этим очевидно усиление правого фланга немецкой политики – ХДС и АдГ. Успех последней на этот раз не является локальным выигрышем на территории бывшей ГДР, где партия традиционно сильна. По словам эксперта, неудовлетворительная деятельность текущего правительства в области экономики и миграции привела к тому, что у АдГ появились сторонники и на западе Германии, в Баварии и Гессене, которые казались сложными для германских ультраправых регионами. Среди новых избирателей АдГ можно выделить бывших сторонников ХДС и «Зеленых», а также людей, которые раньше вообще не голосовали. При этом открытая травля АдГ продолжается и запрет партии также вероятен, резюмирует Соколов.