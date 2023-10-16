Депутаты просят увеличить финансирование проекта по расселению аварийного жилья

Сроки расселения из непригодного жилья будут зависеть от сумм, которые выделят на реализацию этого проекта, пояснила «Ведомостям» председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Как правило, предоставление жилья в срок или затягивание с его выдачей зависит от деятельности каждого конкретного субъекта, добавила она. «При этом выполнить программу не позволяет Минстрой, поскольку министерство занижает стоимость 1 кв. м, исходя из которой ни построить, ни приобрести жилье для переселяемых граждан нельзя», – сказала Хованская. Продолжение деятельности по этой программе закономерно, поскольку прибавились вопросы по новым территориям, «где дома надо в основном сносить», заключила она.