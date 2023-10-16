Депутаты просят увеличить финансирование проекта по расселению аварийного жилья

Депутаты просят увеличить финансирование проекта по расселению аварийного жильяСогласно проекту бюджета на 2024 год, расходы на него планируют сократить на 60%
Думский комитет по строительству и ЖКХ просит при подготовке проекта федерального бюджета на 2024–2026 гг. ко второму чтению рассмотреть вопрос об увеличении финансирования федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (входит в нацпроект «Жилье и городская среда»). Об этом говорится в официальном заключении комитета на проект бюджета.
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» был запущен в 2018 г. в 82 регионах: мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории тех субъектов, где есть аварийный жилищный фонд, за исключением Москвы, где аварийный жилфонд отсутствует, и городов федерального значения – Санкт-Петербурга и Севастополя, расселяющих аварийный жилищный фонд за счет собственных средств.
Цель проекта – расселение ветхого и аварийного жилья. Конец срока его реализации приходится на 2024 г. В действующей программе расселения аварийного жилья находятся здания, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 г. В 2022 г. правительство запустило новую программу переселения из аварийного жилья, в нее попали дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 г. по 1 января 2022 г.
По данным Фонда развития территорий, всего с 2019 по 2023 г. в рамках этого федерального проекта переселили более 531 000 человек. Из них 59 000 – в 2023 г. Всего расселено 8,99 млн кв. м, в 2023 г. – более 1 млн кв. м жилья. Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» необходимо переселить 536 560 человек и ликвидировать 9,53 млн кв. м аварийного фонда до 2024 г.
Депутатов не устроило то, что расходы по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для жилья жилого фонда» в 2024 г. будут сокращены на 60%, т. е. на 26,9 млрд руб. В 2023 г. на него заложено 46,1 млрд руб., а в следующем – лишь 19,2 млрд руб., говорится в заключении комитета к проекту бюджета. Бюджет на 2023–2024 гг. предполагал, что расходы в 2024 г. будут больше – 47,5 млрд руб.
Кроме того, с 1 января 2024 г. в 54 регионах в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» запускается новый этап ускоренного переселения из аварийного жилья. Он будет осуществляться в тех регионах, которые продолжают работу по действующей программе расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 г. С 2024 г. они смогут параллельно реализовывать новую программу, касающуюся домов, признанных аварийными после 2017 г., это позволит регионам ускорить темпы расселения и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры, говорится на сайте правительства.
Согласно представленным субъектами 1 августа 2023 г. сведениям, общий объем аварийного жилищного фонда, признанного таковым в период с 1 января 2017 г. по 1 января 2022 г., составляет 15,28 млн кв. м, в котором проживает 852 660 человек. Общая потребность в финансировании этого расселения оценивается в 1,375 трлн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 825,36 млрд руб.
В заключение комитета включены расчеты Фонда развития территорий: в связи с удорожанием программ переселения в 31 регионе дефицит средств в размере 86,91 млрд руб., необходимых для полного завершения программ переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Под риском нерасселения – 861 630 кв. м.
Как сообщается на сайте Фонда развития территорий, людей должны переселять в равнозначное жилье на условиях социального найма. Равнозначность устанавливается по метражу общей и жилой площади. При переселении равнозначное жилье может быть предоставлено в любом районе населенного пункта. Если человек отказывается от предлагаемых ему вариантов, то муниципалитет вправе обратиться в суд с иском об изъятии помещения в аварийном доме с выплатой выкупной стоимости.
Сроки расселения из непригодного жилья будут зависеть от сумм, которые выделят на реализацию этого проекта, пояснила «Ведомостям» председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Как правило, предоставление жилья в срок или затягивание с его выдачей зависит от деятельности каждого конкретного субъекта, добавила она. «При этом выполнить программу не позволяет Минстрой, поскольку министерство занижает стоимость 1 кв. м, исходя из которой ни построить, ни приобрести жилье для переселяемых граждан нельзя», – сказала Хованская. Продолжение деятельности по этой программе закономерно, поскольку прибавились вопросы по новым территориям, «где дома надо в основном сносить», заключила она.
Сокращение федерального финансирования программы переселения из аварийного жилья станет «неприятным моментом» для многих регионов, сказала «Ведомостям» зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Чем это может обернуться? Надеюсь, не тем, что переселение полностью остановится», – поделилась она. Разворотнева рассказала, что при рассмотрении бюджета комитет обсуждал инструменты для предотвращения таких ситуаций и для успешной реализации программы.
Проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» включает в себя расселение ветхого и аварийного жилья, капремонтов помещений сокращение финансирования не коснется, пояснил «Ведомостям» специализирующийся на теме жилья и ЖКХ юрист Роман Иванов. Кроме этого профильный комитет призывает проанализировать фактическое состояние сохранившегося жилищного фонда в новых регионах, указать необходимый объем финансирования на расселение граждан из аварийного жилищного фонда и включить эти данные в проект федерального бюджета ко второму чтению.
«Ведомости» направили запрос в Минстрой.