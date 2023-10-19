Путин заявил о «признаках вырождения» в международном спорте

Путин отметил, что в России до сих пор нет специальной подпрограммы по развитию спорта в сельской местности – «Спорт на селе», несмотря на поручения по ее разработке. «Отдельного спортивного раздела – не набора мероприятий, а именно раздела, проекта, программы – в наших планах по развитию социальной сферы и инфраструктуры села до сих пор нет. Конечно, нужно понять, в чем причина и, главное, когда вопрос будет решен по существу, а не по отчетам и докладам», – подчеркнул он.