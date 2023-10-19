Путин заявил о «признаках вырождения» в международном спорте

Путин заявил о «признаках вырождения» в международном спортеПрезидент провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Глава государства говорил о необходимости сделать спорт более народным, о развитии российского арбитражного суда и о «признаках вырождения» в международном спорте. «Ведомости» собрали главные заявления президента.
Про развитие массового спорта
Глава государства подчеркнул, что для развития массового спорта в России и для того, чтобы он стал «действительно народным», важное значение имеет доступность инфраструктуры и многообразие спортивных объектов. По словам Путина, сейчас в России построено свыше 353 000 спортивных сооружений.
«Хотел бы отдельно поблагодарить глав регионов, которые модернизируют и строят стадионы и спортплощадки не только у себя, но и активно помогают восстанавливать спортивные объекты в Донбассе и Новороссии», – сказал президент.
Путин отметил, что в России до сих пор нет специальной подпрограммы по развитию спорта в сельской местности – «Спорт на селе», несмотря на поручения по ее разработке. «Отдельного спортивного раздела – не набора мероприятий, а именно раздела, проекта, программы – в наших планах по развитию социальной сферы и инфраструктуры села до сих пор нет. Конечно, нужно понять, в чем причина и, главное, когда вопрос будет решен по существу, а не по отчетам и докладам», – подчеркнул он.
Помимо этого Путин обратил внимание на затянувшийся процесс по созданию тренировочных центров для олимпийских видов спорта. По его словам, в России до сих пор нет центров для 16 из 53 спортивных видов, в том числе для велоспорта, футбола и др.
Путин вновь напомнил, что спорт является одним из главных приоритетов России. «Отношение к нему должно быть соответствующим», – подчеркнул глава государства, напомнив, что по итогам 2022 г. расходы бюджета на спорт превысили 537 млрд руб., что на 23% больше год к году.
Президент попросил правительство подумать о дополнительных источниках финансирования спортивной отрасли. Путин отметил высокий потенциал использования отчислений от лотерей и букмекерской деятельности. «Они направляются на детско-юношеский, массовый и профессиональный спорт. Каждый рубль здесь, безусловно, должен быть истрачен рационально», – добавил Путин.
Про развитие российского арбитражного суда и новых спортивных лиг
Глава государства также призвал укрепить институт арбитражного суда, в который смогут обращаться как российские спортивные организации и спортсмены, так и иностранные партнеры. В связи с этим он поручил сделать из этой структуры серьезную, независимую организацию, к которой было бы доверие.
«Не будет честной конкуренции – и спорт не будет развиваться. Это касается и игровых видов спорта: забили гол, не забили, как забили, кто там рукой мяч задел, не задел. Послушайте, не будет этого… И в боксе то же самое, в борьбе, да где угодно», – пояснил Путин, отметив, что при отсутствии честных спортивных игр интерес к ним будет угасать.
Путин также поддержал идею создания в России новых спортивных лиг, ассоциаций и организаций, которые бы «подрывали сложившуюся систему монополии международного чиновничества на международный спорт и на международное общение в сфере спорта». «Они устроили монополию то в сфере спортивной медицины, то в сфере организации соревнований различного уровня, а если мы пойдем по широкому пути демократизации спортивных контактов, то этому никто ничего не сможет противопоставить», – подчеркнул президент.
Про «признаки вырождения» в спорте
«Признаки вырождения» в виде утраты интереса Путин заметил на международной спортивной арене. Причиной этому является чрезмерная политизированность и коммерционализированность спорта. По словам российского лидера, сейчас многие международные спортивные организации уже «отошли от спорта, сидят на зарплате», руководствуясь при этом только указаниями политических структур.
Путин отметил, что он бы не удивился отстранению израильских спортсменов от международных спортивных мероприятий. «Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения. Израиль надо исключить. Еще непонятно, кто там и что делает, а ограничения в виде спорта (судя по тому, что происходило в последнее время) могут незамедлительно последовать», – предположил Путин, отметив, что Россия по такому пути не пойдет.
Вместе с тем глава государства допустил, что со временем эта «пена политизированности» слетит, а российские спортсмены смогут вновь принять участие в международных соревнованиях. Путин напомнил, что весь спорт был создан для объединения людей, а не для участия «в политических передрягах».