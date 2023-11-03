Армения напомнила России о предложении по обходу Римского статута

Армения напомнила России о предложении по обходу Римского статутаОно допускает отказ от выдачи иностранцев
Армения предложила России подписать межгосударственное соглашение, которое позволило бы обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС), но ответа так и не последовало. О таком предложении напомнил 2 ноября вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян. Впервые инициатива была озвучена 28 сентября представителем армянского правительства по международным правовым вопросам Егише Киракосяном, чтобы «развеять опасения Москвы».
«За несколько месяцев до ратификации статута мы предложили российской стороне подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались каким-либо проверкам в международных структурах и чтобы ратификация не повлияла на наши отношения», – сказал Аршакян (цитата по АМИ «Новости-Армения»). По словам депутата, Москва и Ереван юридически могут заключить соглашение, исключающее применение решений МУС, касающееся двух стран.
В МИД России еще 28 сентября упомянули, что на самом деле рассматривали армянское предложение и «Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны». «К сожалению, он не был учтен», – отметили тогда в ведомстве.
Официальная позиция России сводится к тому, что ратификация Ереваном Римского статута «будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений». Парламент Армении ратифицировал Римский статут, подписанный правительством страны еще в 1998 г., 3 октября.
За документ проголосовали 60 депутатов (из 107 мест) правящей фракции «Гражданский договор», против – 22 депутата от оппозиционных партий «Армения» бывшего президента республики Роберта Кочаряна и «Честь имею». Остальные в голосовании не участвовали. До этого, 24 марта, конституционный суд Армении признал правительственное соглашение о Римском статуте соответствующим основному закону, сняв действие своего же решения от 2004 г., когда инстанция признала обязательства соглашения противоречащими действовавшему на тот момент основному закону.
Армянские власти вернулись к вопросу ратификации Римского статута в декабре 2022 г., объясняя это желанием поднять вопрос о «военных преступлениях Азербайджана» в период второй карабахской войны в 2020 г. и в последующие годы в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.
Предложение Армении напоминает практику США, которые не ратифицировали Римский статут, но заключили порядка 100 соглашений о невыдаче своих граждан, говорит доктор юридических наук Алексей Исполинов: «Но подобные случаи еще не были протестированы МУС на практике. Из-за этого Москва не согласится с армянским предложением, функционирование которого еще не было опробовано на практике».
Кто еще признает юрисдикцию МУС
Римский статут – основополагающий документ МУС, на сегодня его ратифицировали 124 государства. Помимо Армении юрисдикцию суда на постсоветском пространстве признали Таджикистан, Молдавия, Грузия и Прибалтика. Россия подписала статут в 2000 г., но так его и не ратифицировала. Не ратифицировал документ также парламент США.
Статья 98 Римского статута допускает для государства – участника МУС возможность не передавать граждан иностранных государств в Гаагу, если такая передача нарушает международные обязательства соответствующего государства, сказал кандидат юридических наук Виталий Слепак. По его словам, двустороннее соглашение, ставящее такую передачу в зависимость от согласия страны его гражданства, может сделать невозможной выдачу россиян, поскольку Москва категорически против сотрудничества с МУС.
«Это будет означать фактически избирательность применения норм Римского статута Арменией после принятия на себя обязательства по нему, подрывая тем самым сферу его полезного действия», – пояснил эксперт.
Реализация армянской инициативы вряд ли компенсирует ущерб российско-армянским отношениям от ратификации Римского статута, считает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. При этом реакция Москвы на это предложение, по словам эксперта, будет конструктивной и в итоге все сведется к обсуждению деталей, приемлемых для обеих сторон. «Признание Арменией юрисдикции МУС воспринимается российскими властями как действие в пику Москве. Это негативным образом сказывается на двусторонних отношениях даже при условии, что процесс принятия статута Ереваном начался до вынесения судом решения по Путину», – полагает эксперт.