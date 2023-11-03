Армения напомнила России о предложении по обходу Римского статута

Реализация армянской инициативы вряд ли компенсирует ущерб российско-армянским отношениям от ратификации Римского статута, считает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. При этом реакция Москвы на это предложение, по словам эксперта, будет конструктивной и в итоге все сведется к обсуждению деталей, приемлемых для обеих сторон. «Признание Арменией юрисдикции МУС воспринимается российскими властями как действие в пику Москве. Это негативным образом сказывается на двусторонних отношениях даже при условии, что процесс принятия статута Ереваном начался до вынесения судом решения по Путину», – полагает эксперт.