Посол обвинил Запад в намерении остановить торговлю между Россией и Турцией

Посол обвинил Запад в намерении остановить торговлю между Россией и ТурциейСитуация с проведением банковских платежей между странами остается напряженной
Запад целенаправленно разрушает торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Турцией, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, комментируя ситуацию с платежными переводами. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.
Дипломат подчеркнул, что ситуация с банковскими платежами между Россией и Турцией остается напряженной.
«Американцы и евросоюзовцы с упорством, достойным лучшего применения, целенаправленно разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, кропотливо возводившееся обеими сторонами в течение длительного времени», – сказал Ерхов.
Он также добавил, что США и Евросоюз «пытаются блокировать расчеты по тем сделкам, которые им по каким-то причинам не нравятся». По словам дипломата, Запад стремится «подмять под себя весь объем двусторонних российско-турецких связей», чтобы поставить под вопрос финансово-экономический суверенитет Турции.
«Мы пытаемся помочь нашим компаниям, в том числе путем "расшивки" возникающих у них проблем, что называется "вручную". Обращаюсь к нашим деловикам: если у вас имеются какие-то серьезные проблемы в платежной сфере, сообщайте об этом в наше торговое представительство в Анкаре», – сказал Ерхов.
17 января СМИ писали, что банки в Турции стали отказываться работать с российскими контрагентами из-за опасения вторичных санкций. Затем 18 января стало известно, что турецкое минторговли вмешалось в ситуацию с отказами ряда турецких банков проводить платежи из РФ, после чего турецкие государственные банки начали частично возобновлять прием российских платежей.
21 февраля ассоциация банков Турции получила от экспортеров информацию о проблемах при банковских переводах с российской стороны.
3 марта издание Aydınlık писало, что турецкие бизнесмены могут подать иски против американских чиновников, которые угрожали компаниям включить их в санкционные списки за торговлю с Россией. По данным портала, сотрудники минторга США посещали турецкие компании и финансовые учреждения с требованием прекратить сотрудничество с Москвой. Позже турецкая газета Dünya сообщала, что с начала 2024 г. на фоне отклонения платежей из России турецкие экспортеры не могут закрыть свои счета. В турецком министерстве торговли при этом рассказали, что ситуация является форс-мажором.
8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке контактов между Анкарой и Москвой на высшем уровне для обсуждения финансовых вопросов. В начале февраля он говорил, что Россия ведет диалог с представителями турецкого банковского сообщества для разрешения текущих проблем. По его словам, западное давление не должно препятствовать развитию сотрудничества и двусторонних отношений, которые соответствуют интересам народов обеих стран.
В конце декабря 2023 г. президент США Джо Байден разрешил минфину использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора. В январе Bloomberg сообщил, что КНР начала ужесточать ограничения против российских клиентов в связи с предупреждением США.