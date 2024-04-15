/ Политика

Посол обвинил Запад в намерении остановить торговлю между Россией и Турцией

Ситуация с проведением банковских платежей между странами остается напряженной
Инна Шульгина
AP

Запад целенаправленно разрушает торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Турцией, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, комментируя ситуацию с платежными переводами. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

Дипломат подчеркнул, что ситуация с банковскими платежами между Россией и Турцией остается напряженной.

«Американцы и евросоюзовцы с упорством, достойным лучшего применения, целенаправленно разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, кропотливо возводившееся обеими сторонами в течение длительного времени», – сказал Ерхов.

Он также добавил, что США и Евросоюз «пытаются блокировать расчеты по тем сделкам, которые им по каким-то причинам не нравятся». По словам дипломата, Запад стремится «подмять под себя весь объем двусторонних российско-турецких связей», чтобы поставить под вопрос финансово-экономический суверенитет Турции.

«Мы пытаемся помочь нашим компаниям, в том числе путем "расшивки" возникающих у них проблем, что называется "вручную". Обращаюсь к нашим деловикам: если у вас имеются какие-то серьезные проблемы в платежной сфере, сообщайте об этом в наше торговое представительство в Анкаре», – сказал Ерхов.

17 января СМИ писали, что банки в Турции стали отказываться работать с российскими контрагентами из-за опасения вторичных санкций. Затем 18 января стало известно, что турецкое минторговли вмешалось в ситуацию с отказами ряда турецких банков проводить платежи из РФ, после чего турецкие государственные банки начали частично возобновлять прием российских платежей.

21 февраля ассоциация банков Турции получила от экспортеров информацию о проблемах при банковских переводах с российской стороны.

3 марта издание Aydınlık писало, что турецкие бизнесмены могут подать иски против американских чиновников, которые угрожали компаниям включить их в санкционные списки за торговлю с Россией. По данным портала, сотрудники минторга США посещали турецкие компании и финансовые учреждения с требованием прекратить сотрудничество с Москвой. Позже турецкая газета Dünya сообщала, что с начала 2024 г. на фоне отклонения платежей из России турецкие экспортеры не могут закрыть свои счета. В турецком министерстве торговли при этом рассказали, что ситуация является форс-мажором.

8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке контактов между Анкарой и Москвой на высшем уровне для обсуждения финансовых вопросов. В начале февраля он говорил, что Россия ведет диалог с представителями турецкого банковского сообщества для разрешения текущих проблем. По его словам, западное давление не должно препятствовать развитию сотрудничества и двусторонних отношений, которые соответствуют интересам народов обеих стран.

В конце декабря 2023 г. президент США Джо Байден разрешил минфину использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора. В январе Bloomberg сообщил, что КНР начала ужесточать ограничения против российских клиентов в связи с предупреждением США.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных