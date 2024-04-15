Посол обвинил Запад в намерении остановить торговлю между Россией и Турцией

3 марта издание Aydınlık писало, что турецкие бизнесмены могут подать иски против американских чиновников, которые угрожали компаниям включить их в санкционные списки за торговлю с Россией. По данным портала, сотрудники минторга США посещали турецкие компании и финансовые учреждения с требованием прекратить сотрудничество с Москвой. Позже турецкая газета Dünya сообщала, что с начала 2024 г. на фоне отклонения платежей из России турецкие экспортеры не могут закрыть свои счета. В турецком министерстве торговли при этом рассказали, что ситуация является форс-мажором.