Эксперты оценили расстановку сил во власти после выборов

С одной стороны, такая структура позволяет четко определить персональную ответственность за вверенные направления, а также подстегнуть межведомственное взаимодействие, говорится в докладе. С другой стороны, происходит деконцентрация военно-экономических полномочий с уровня Минобороны. Это призвано сформировать условия для управляемой конкуренции между ведомствами, отмечено в докладе. При конкуренции двух «контуров» возрастает потенциал Госсовета как государственного властного органа, резюмируют эксперты, особую роль кураторства который теперь играет Дюмин.