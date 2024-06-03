Эксперты оценили расстановку сил во власти после выборов

Эксперты оценили расстановку сил во власти после выборовОна переориентируется на длительное противостояние с Западом
На третий год конфликта на Украине в России сформировались гражданский и военно-распределительный «контуры управления» страной, но высший состав представителей российской элиты остается неизменным. Это следует из доклада «Минченко консалтинг» под названием «Долгая зима», который посвящен внутренней динамике правящей элиты России.
Переизбрание Владимира Путина на пятый срок – определяющее событие во внутренней политике и в контексте «тектонических изменений архитектуры международных отношений», говорится в докладе. «Вероятность продолжения позиционного противостояния с Западом, способного растянуться на десятилетия («долгая зима»), следует оценивать как крайне высокую», – утверждается в докладе.
Гражданский контур управления в наибольшей степени координируется премьером Мишустиным, а дополнительную поддержку ему администрация президента, считает Минченко. Ключевая задача премьера – максимально эффективная социальная политика в самом широком смысле. «Он отвечает за нивелирование любых социально-экономических рисков», – говорится в докладе. Второй «фронтовой» контур, как уже писали «Ведомости», «во многом сосредоточен в сфере ВПК, и его состав сформирован представителями правительства, корпоративного сектора, АП и Совбеза». Эксперты относят к нему нового министра обороны Андрея Белоусова, первого вице-премьера Дениса Мантурова и главу Минпромторга Антона Алиханова, помощника президента Алексея Дюмина, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и секретаря Совбеза Сергея Шойгу.
Заметны назначения Белоусова и Мантурова и Дюмина. Состав лидеров российской элиты, указывают авторы доклада, адаптируется под поставленную президентом задачу органически вписать «пушки и масло» в общую стратегию развития страны, а ключевым здесь являются вопрос о том, какой тип «Большого правительства Путина» будет эффективнее работать в условиях боевых действий на Украине, санкций и переориентации в сторону кооперации с КНР и странами Глобального Юга.
Наряду с консервативной позицией по отношению к «старой гвардии» Путин тестирует новое поколение управленцев на значимых участках работы, давая им в том числе возможность получения разнообразного управленческого опыта и расширения горизонта. Эксперты в этой связи отмечают повышение Максима Орешкина до замруководителя АП, занимающегося экономикой, и приход Бориса Ковальчука на позицию руководителя Счетной палаты. Последнее решение «укрепляет квази-силовой ресурс и роль в качестве элитных медиаторов».
С одной стороны, такая структура позволяет четко определить персональную ответственность за вверенные направления, а также подстегнуть межведомственное взаимодействие, говорится в докладе. С другой стороны, происходит деконцентрация военно-экономических полномочий с уровня Минобороны. Это призвано сформировать условия для управляемой конкуренции между ведомствами, отмечено в докладе. При конкуренции двух «контуров» возрастает потенциал Госсовета как государственного властного органа, резюмируют эксперты, особую роль кураторства который теперь играет Дюмин.