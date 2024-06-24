Сенаторами от Крыма могут стать шахматист Карякин и мэр Ялты Янина Павленко

По закону о порядке формирования СФ сенатором может быть россиянин, постоянно проживающий в субъекте в течение пяти лет непосредственно до выдвижения или в совокупности в течение 20 лет до выдвижения. Но в статье есть и исключения для депутатов Госдумы, действующих сенаторов и др. Карякин и Павленко не подпадают под исключения, поэтому у них должна быть прописка в Крыму последние пять лет или 20 лет в совокупности, говорит политюрист Олег Захаров. Он полагает, что это не проблема и для мэра Ялты, и для родившегося в Симферополе Карякина.