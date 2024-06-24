Сенаторами от Крыма могут стать шахматист Карякин и мэр Ялты Янина Павленко

Сенаторами от Крыма могут стать шахматист Карякин и мэр Ялты Янина ПавленкоОни сменят Сергея Цекова и Ольгу Ковитиди
В сентябре в Совете Федерации (СФ) могут смениться оба сенатора от Крыма. Представляющие с 2014 г. республику члены СФ Сергей Цеков и Ольга Ковитиди могут уйти из верхней палаты. Об этом «Ведомостям» рассказали трое собеседников, близких к администрации президента, и собеседник в «Единой России». В сентябре 2024 г. в Крыму должны пройти выборы депутатов заксобрания (госсовета), а затем госсовет должен выбрать главу региона. Цеков сейчас в СФ представляет госсовет, Ковитиди – губернатора Сергея Аксенова. Оба сенатора представляют в СФ Крым с 26 марта 2014 г., т. е. с момента вхождения республики в состав России.
Два источника «Ведомостей» говорят, что Цекова в СФ может сменить шахматист Сергей Карякин. Он родился в Симферополе, ему 34 года, был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. «Единая Россия» 22 июня сообщила, что на выборах в госсовет республики список партии возглавил глава региона Аксенов, на втором месте идет спикер парламента Крыма Владимир Константинов, а за ним – Карякин. Соответственно, после избрания депутатом госсовета Карякин может быть делегирован заксобранием в СФ.
На смену Ковитиди обсуждается нынешний мэр Ялты Янина Павленко, говорит еще один собеседник. Ей 48 лет, она уроженка Вижницы в Черновицкой области Украины, но большую часть жизни жила в Ялте. С 2020 г. стала мэром этого города. Источник «Ведомостей» не исключает, что вместо нее сенатором может стать и кто-то из участников спецоперации на Украине. К примеру, в списке «Единой России» на выборах в госсовет на шестом месте идет участник спецоперации Кирилл Чебышев. Он может стать и сенатором от Аксенова.
Цеков в 2023 г. отличился тем, что внес в Госдуму законопроект о прекращении гражданства России по рождению за дискредитацию Вооруженных сил, дезертирство и призывы к экстремизму. Тогда инициативу раскритиковал председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он назвал этот законопроект антиконституционным, а также заметил, что авторам законопроекта следует задуматься, могут ли они занимать свои должности. Тогда трое сенаторов отозвали свои подписи под законопроектом, в итоге остался один автор – Цеков. А Ковитиди в 2023 г. заявила, что нужно вводить уголовную ответственность за склонение к аборту.
На встрече с Путиным 18 апреля Аксенов сказал, что коллеги спрашивают его по поводу продолжения работы. Президент ему ответил, что «у вас всё получается»: «Не всё, но все основные задачи решаете. Я уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи». Соответственно, после того как выберут депутатов госсовета Крыма, на непрямых выборах заксобрание должно будет выбрать главу региона. А он, в свою очередь, должен будет делегировать кого-то из новых сенаторов.
По закону о порядке формирования СФ сенатором может быть россиянин, постоянно проживающий в субъекте в течение пяти лет непосредственно до выдвижения или в совокупности в течение 20 лет до выдвижения. Но в статье есть и исключения для депутатов Госдумы, действующих сенаторов и др. Карякин и Павленко не подпадают под исключения, поэтому у них должна быть прописка в Крыму последние пять лет или 20 лет в совокупности, говорит политюрист Олег Захаров. Он полагает, что это не проблема и для мэра Ялты, и для родившегося в Симферополе Карякина.
По опыту выборов первого созыва госсовета Крыма в 2014 г. в связи с отсутствием украинских архивов документы часто приходилось оформлять заново уже российским органам и практика подтверждения тех или иных юридических фактов, в том числе прописки, была довольно либеральная, добавляет Захаров. В то же время он не исключает, что сенатором от госсовета Крыма может стать только кто-то из его депутатов, которых будут как раз избирать в очередной созыв в этом году. Поэтому искать кандидата в сенаторы можно среди тех, кто попадет в бюллетени на сентябрьских выборах.