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Мандат Артура Чилингарова перейдет депутату красноярского горсовета

Депутатом Госдумы станет следующая в списке по региональной группе – Наталья Каптелинина
Елена Мухаметшина
Наталья Каптелинина – депутат Красноярского городского совета депутатов двух созывов – с 2018 по 2023 г. и с 2023 г. по настоящий момент/ krasnoyarsk.er.ru

Мандат умершего Артура Чилингарова перейдет депутату красноярского горсовета Наталье Каптелининой. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в «Единой России» и один, близкий к администрации президента. Таким образом, мандат останется в той же региональной группе, от которой в Госдуму шел Чилингаров. 

На выборах в Госдуму в 2021 г. Чилингаров возглавлял региональную группу № 5 списка «Единой России», куда входила Тува, Хакасия и Красноярский край. За ним на втором месте шел нынешний вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол, а на третьем месте была Каптелинина. «Мандат получит следующий по очереди в группе», – говорит один из собеседников «Ведомостей».

Каптелининой 40 лет, родом из Красноярска. Она депутат Красноярского городского совета депутатов двух созывов – с 2018 по 2023 г. и с 2023 г. по настоящий момент. До того как стала депутатом, работала в департаменте финансов администрации Красноярска, была фитнес-менеджером. А с 2015 г. руководитель проектов ООО «СБС». В 2016 г. она организовала социальный проект «Шаг за шагом к мечте», открыв адаптированные для колясочников бесплатные спортзалы в нескольких спорткомплексах Красноярска. 

Депутат «Единой России» Чилингаров умер 1 июня на 85-м году жизни. Он был депутатом Госдумы семи созывов – с первого по пятый созыв и седьмого-восьмого созывов. С 2011 по 2014 г. Чилингаров был сенатором от Тульской области. А в Госдуме нынешнего созыва представлял, соответственно, Хакасию, Туву и Красноярский край.

По ст. 96 закона о выборах депутатов Госдумы партия обязана предложить Центризбиркому (ЦИК) кандидата из той же региональной группы, от которой избирался депутат. По закону это должен быть следующий за человеком, чей мандат освободился, кандидат. Но если все претенденты из группы откажутся, то партия может передать мандат кандидату из любой другой группы. У партии есть 14 дней с момента досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, чтобы предложить ЦИК желаемую кандидатуру для замещения освободившегося мандата.

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Чилингарова 11 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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