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Депутат Госдумы Макиев может возглавить правительство Республики Алтай

Он перейдет на работу в регион вслед за Турчаком
Елена Мухаметшина
Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы от «Единой России» Зураб Макиев может возглавить правительство Республики Алтай. Об этом «Ведомостям» сказали двое собеседников в партии. Он перейдет туда на работу после того, как врио главы региона стал теперь уже бывший секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Таким образом Госдуму может покинуть в 2024 г. еще один депутат. Сейчас губернатор в республике совмещает этот пост с должность главы правительства, однако планируется эти должности разделить.

Депутат Макиев, депутат с VI созыва, представляет в Госдуме Северную Осетию и ДНР. Он заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. С 2000 по 2004 гг. работал в управлении по Северной Осетии аппарата полпреда в Южном Федеральном округе, затем два года был замдиректора Научного центра правовой информации Минюста. Затем работал на разных должностях в самом ведомстве. С 2009 по 2012 г. работал в секретариате на тот момент первого вице-премьера Игоря Шувалова. С 2012 г. и до перехода в Госдуму в 2014 г., был первым зампредом правительства Северной Осетии.

Прошлый губернатор Алтая совмещал должность главы региона с председателем правительства. Предполагается, что в скором времени эти две должности будут разделены, говорит один из источников «Ведомостей». Другой собеседник добавляет, что процедура разделения должностей губернатора и председателя правительства требует изменений в конституцию республики. «Поэтому это довольно долгая процедура по времени. Изменения должно принимать законодательное собрание региона. Поэтому когда это произойдет, пока непонятно», – добавляет собеседник.

Турчак 25 июня провел первое заседание правительства республики Алтай. Врио главы республики сообщил, что заявления о сложении полномочий написали первый зампред правительства Виталий Махалов и министр экономического развития Вячеслав Тупикин. Причем должность первого зампреда правительства была упразднена (хотя она тоже прописана в конституции республики). Турчак назначил зампредом правительства – министром регионального развития Антона Черникова. Он до недавнего времени занимал пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО, а ранее на Алтае был министром регионального развития.

Вторым же зампредом правительства Турчак назначил депутата Госдумы от «Единой России» Александра Прокопьева. Он известен тем, что его мать Лариса Прокопьева является основателем компании по производству биологически активных добавок «Эвалар». Прокопьев на Алтае должность зампреда правительства будет совмещать с постом министра экономического развития республики. В ближайшее время он должен написать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы.

Турчак был назначен врио главы республики Алтай указом президента 4 июня 2024 г. «Единая Россия» выдвинула его кандидатом в главы региона. Кроме того Турчак возглавил список «Единой России» на выборах в заксобрание республики. Выборы на Алтае состоятся в единый день голосования 8 сентября.

В 2024 г. сразу несколько депутатов Госдумы от «Единой России» ушли из нижней палаты. В частности, досрочно мандаты сложили Виталий Кушнарев (Ростовская область), Николай Алексеенко (Брянская область), Елена Ямпольская (Татарстан). Кроме того досрочно освободился мандат Артура Чилингарова после его смерти.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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