Депутат Госдумы Макиев может возглавить правительство Республики Алтай

Депутат Макиев, депутат с VI созыва, представляет в Госдуме Северную Осетию и ДНР. Он заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. С 2000 по 2004 гг. работал в управлении по Северной Осетии аппарата полпреда в Южном Федеральном округе, затем два года был замдиректора Научного центра правовой информации Минюста. Затем работал на разных должностях в самом ведомстве. С 2009 по 2012 г. работал в секретариате на тот момент первого вице-премьера Игоря Шувалова. С 2012 г. и до перехода в Госдуму в 2014 г., был первым зампредом правительства Северной Осетии.