«Новые люди» выдвинут в Мосгордуму сооснователя партии Александра Даванкова

«Новые люди» выдвинут в Мосгордуму сооснователя партии Александра ДаванковаОн пойдет на выборы по округу депутата от «Яблока» Сергея Митрохина
«Новые люди» выдвинули на сентябрьские выборы в Мосгордуму (МГД) 45 кандидатов – по всем одномандатным округам. В их числе сопредседатель партии и бывший бизнес-партнер Нечаева по Faberlic Александр Даванков. Он же – старший родственник нынешнего вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.
Это дебют «Новых людей» на выборах в столичный парламент, которые последними из парламентских партий представили своих кандидатов. В ближайшее время будут поданы документы для их регистрации.
«Москва – один из самых сильных городов России, но появилась очень тревожная тенденция, когда в некоторых областях дума представлена исключительно единороссами», – отметил руководитель фракции в Госдуме и лидер партии Алексей Нечаев. Перед «Новыми людьми» стоит задача не допустить такого в Москве, сказал он.
Анонсировав кандидатов, партия представила и свой новый символ на время кампании – бирюзового слона в красной кепке. По словам Нечаева, это животное сильное и суровое, как и сами представители «Новых людей» (слон является также символом республиканской партии США. – «Ведомости»). Он добавил, что у «Новых людей» есть хороший задел для предвыборной кампании, а программа составлялась с учетом опыта выдвижения Владислава Даванкова на выборы мэра Москвы в 2023 г. (5,34% голосов, 4-е место, 5-е занял справедливоросс Дмитрий Гусев).
Среди кандидатов – представителей бизнеса – генеральный директор ООО «Красота и медицина» Дмитрий Воронин (28-й округ), коммерческий директор «Инфо техноком» Антон Малышев (24-й округ), генеральный директор ООО «Вестинг» Михаил Козин (14-й округ).
Александр Даванков (44-й округ) отметил, что «Новые люди» ожидают, что в МГД появится больше «оппозиционных мандатов». Он считает, что необходимо вести любые дискуссии, даже самые острые. «Стремиться победить мы будем во всех округах, для нас нет ограничений. У нас очень сильные кандидаты, биться будем везде», – пояснил Даванков, которого Центризбирком не допустил в 2021 г. до выборов в Госдуму из-за возможного наличия на тот момент второго гражданства (Греция).
От этого же округа баллотируется действующий депутат от «Яблока» Сергей Митрохин, доверенное лицо Леонида Слуцкого и член ЛДПР Евгений Головин, главврач ГБУЗ «ГП № 3 ДЗМ» Елена Самышина от «Единой России», Андрей Воронков (КПРФ), а также советник председателя «Справедливой России» Илья Свиридов.
В 20-м округе против внука лидера КПРФ Леонида Зюганова «Новые люди» выставят предпринимателя Константина Минеева.
По мнению экспертов, на предстоящих выборах традиционно самыми конкурентными станут Центральный, Восточный и Северо-Западный административные округа. При этом политолог Сергей Поляков отмечает, что по сравнению с прошлыми выборами 2019 г. конкуренция будет не такая острая. На это, по его мнению, повлияло неучастие в выборах ряда кандидатов, укрепление авторитета Сергея Собянина и правительства Москвы, а также введение системы дистанционного электронного голосования.
По прогнозу политолога и члена Общественной палаты Александра Асафова, «Единая Россия» получит от 38 до 42 мандатов из 45. Стоит учитывать и то, что на президентских выборах 2024 г. Владислав Даванков занял 2-е место в Москве, набрав 6,65% голосов. «У «Новых людей» шансы выше, чем у всех остальных [оппозиционных партий], исходя из того, что они очень плотно работают. Хотя сейчас еще рано делать выводы», – пояснил Асафов.
«Единая Россия» и «Справедливая Россия» выдвинули кандидатов по всем округам, ЛДПР – по 43, КПРФ – по 25.