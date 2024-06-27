«Новые люди» выдвинут в Мосгордуму сооснователя партии Александра Даванкова

Александр Даванков (44-й округ) отметил, что «Новые люди» ожидают, что в МГД появится больше «оппозиционных мандатов». Он считает, что необходимо вести любые дискуссии, даже самые острые. «Стремиться победить мы будем во всех округах, для нас нет ограничений. У нас очень сильные кандидаты, биться будем везде», – пояснил Даванков, которого Центризбирком не допустил в 2021 г. до выборов в Госдуму из-за возможного наличия на тот момент второго гражданства (Греция).