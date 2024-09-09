Самовыдвиженец обошел коллегу-однопартийца из «Единой России» на выборах мэра Братска

62-летний Серебренников впервые был избран мэром Братска еще в 2005 г., через четыре года переизбрался на второй срок. Затем перешел на должность вице-мэра Иркутска – председателя комитета ЖКХ, затем работал заместителем губернатора Иркутской области. Его переход на работу в региональную столицу ознаменовался примечательными для Братска выборами. Тогда было назначено досрочное голосование, и на нем поддержанный «Единой Россией» самовыдвиженец проиграл кандидату КПРФ Александру Серову. Правда, в 2011 г. он был задержан при получении взятки в особо крупном размере. В 2014 г. Серебренников в третий раз был избран мэром Братска (поруководить городом успел единоросс Константин Климов), а спустя пять лет – в четвертый раз.