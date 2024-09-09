Самовыдвиженец обошел коллегу-однопартийца из «Единой России» на выборах мэра Братска

Самовыдвиженец обошел коллегу-однопартийца из «Единой России» на выборах мэра БратскаГлава Братского района Александр Дубровин набирает около 70% голосов
При достаточно высокой явке для муниципальных выборов (36%) выборы мэра Братска (Иркутская обл.) закончились поражением действующего главы города единоросса Сергея Серебренникова. Он набирает около 21% голосов. Впрочем, примечательно это поражение в первую очередь тем, что Серебренников проиграл выборы собственному однопартийцу. Глава Братского района Александр Дубровин, который баллотировался в качестве самовыдвиженца, набирает около 69% голосов.
И в «Единой России», и в штабе Дубровина оценили случившееся в Братске, где также проходили выборы депутатов, как победу. Еще в 18.00 часов мск Дубровин написал, что он получает результат втрое больше, «чем уходящий мэр Серебренников». А в 21.00 мск он, подводя итоги выборов в Братске, поздравил партию: «Единая Россия» победила как на выборах мэра, так и на выборах депутатов. Это очень серьезный результат. Партия обновляется, обновляется и город». В Братске победили избиратели и «Единая Россия», заявил «Ведомостям» заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.
62-летний Серебренников впервые был избран мэром Братска еще в 2005 г., через четыре года переизбрался на второй срок. Затем перешел на должность вице-мэра Иркутска – председателя комитета ЖКХ, затем работал заместителем губернатора Иркутской области. Его переход на работу в региональную столицу ознаменовался примечательными для Братска выборами. Тогда было назначено досрочное голосование, и на нем поддержанный «Единой Россией» самовыдвиженец проиграл кандидату КПРФ Александру Серову. Правда, в 2011 г. он был задержан при получении взятки в особо крупном размере. В 2014 г. Серебренников в третий раз был избран мэром Братска (поруководить городом успел единоросс Константин Климов), а спустя пять лет – в четвертый раз.
Серебренников «пересидел» на своем посту и жители Братска от него устали, говорит политолог Александр Кынев. По данным «Ведомостей», у Серебренникова был самый высокий антирейтинг из всех кандидатов в мэры Братска. При этом действующий мэр имел самую высокую известность среди жителей Братска. «Кампания у действующего мэра была неуклюжая, поэтому исход достаточно закономерен», – сказал Кынев «Ведомостям». По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, сказались элемент усталости, который был недооценен в продвижении кандидата на выборы мэра Братска, и раскол элиты. «Бывают случаи, когда местная повестка оказывается значимее большого федерального тренда», – сказал эксперт. Эти выборы стали следствием раскола элиты, говорит политолог Ростислав Туровский (см. «Ведомости» от 30 августа).
«Непопулярный мэр проиграл, по сути, своему соседу и коллеге, у которого было не меньше ресурсов», – сказал он «Ведомостям». Серебренников был неэффективен и непопулярен, констатирует политолог Виталий Иванов: «Не контролировал город в должной мере. Его оппонент этим воспользовался». Но для «Единой России» никаких последствий не будет, ведь и Дубровин член партии, считает эксперт.